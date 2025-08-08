Alemanya suspèn les exportacions d'armes a Israel

El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, ha anunciat aquest divendres la suspensió immediata de les exportacions a Israel que l'Exèrcit israelià pot acabar utilitzant durant l'ofensiva a la Franja de Gaza. Especialment, durant la pròxima operació per ocupar la ciutat de Gaza.
"El govern alemany no autoritzarà cap exportació d'equip militar que pugui utilitzar-se en la Franja de Gaza fins nou avís", ha fet saber el canceller en un comunicat publicat en el web oficial alemany. L'ordre del canceller alemany ha arribat després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés l'expansió de la seva ofensiva a la Franja de Gaza amb els preparatius per ocupar tota la ciutat de Gaza.
"L'acció militar aprovada ahir a la nit pel gabinet israelià dificulta cada vegada més", en opinió del govern alemany, "l'alliberament dels ostatges i les negociacions consensuades per a un alto el foc", en el punt central del conflicte.
El canceller alemany avisa a Israel sobre que haurà de responsabilitzar-se encara més de la població palestina en el moment en què comenci la nova ofensiva, raó de més per permetre "l'accés integral a l'ajuda humanitària, inclús per a les organitzacions de l'ONU i altres institucions no governamentals". Per últim, Alemanya insta "urgentment" al govern d'Israel a què suspengui també les seves planificacions per expandir la seva annexió il·legal en Cisjordània.
El govern israelià aprova l'ocupació de Gaza
Tot ha succeït després que el govern d'Israel hagi aprovat durant la matinada d'aquest divendres la proposta del primer ministre, Benjamin Netanyahu, d'ocupar la ciutat de Gaza. És el primer pas del pla per a la conquesta total de l'enclavament que defensa Netanyahu per "desmilitaritzar-la" i controlar-ne la seguretat. De fet, Israel vol eliminar Hamàs i instaurar un govern civil sobre el qual no ha donat més detalls.
"El gabinet de seguretat ha aprovat la proposta del primer ministre per derrotar Hamàs i les Forces de Defensa d'Israel (FDI) es prepararan per prendre el control de la ciutat de Gaza". Així ho ha afirmat l'oficina del primer ministre en un comunicat en què assenyala que hi "distribuiran la població".
Alhora, l'organisme governamental ha adoptat cinc premisses en la seva estratègia per "posar fi a la guerra". Són el desarmament de Hamàs, el retorn de tots els ostatges (tant vius com morts), la desmilitarització de la Franja de Gaza, el control de seguretat israelià a la Franja i l'establiment d'una administració civil alternativa.
L'oficina de Netanyahu ha assegurat al seu escrit que la decisió ha comptat amb "majoria de vots" del gabinet. En aquest sentit, ha precisat que la majoria dels membres de l'òrgan creia que el pla alternatiu que hi havia sobre la taula no aconseguiria la derrota de Hamàs ni el retorn dels ostatges. L'escrit, que s'ha fet públic més de nou hores després de l'inici de la reunió, no aporta més detalls sobre aquest pla alternatiu, si bé podria referir-se al del cap de l'exèrcit israelià, Eyal Zamir, que el mateix dia ha reiterat el seu rebuig a la proposta final.