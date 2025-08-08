El govern d'Israel aprova l'ocupació de la ciutat de Gaza i imposar un govern civil a tota la Franja

El govern d'Israel ha aprovat la matinada d'aquest divendres la proposta del primer ministre, Benjamin Netanyahu, d'ocupar la ciutat de Gaza. És el primer pas del pla per a la conquesta total de l'enclavament que defensa Netanyahu per "desmilitaritzar-la" i controlar-ne la seguretat. De fet, Israel vol eliminar Hamàs i instaurar un govern civil sobre el qual no ha donat més detalls.
"El gabinet de seguretat ha aprovat la proposta del primer ministre per derrotar Hamàs i les Forces de Defensa d'Israel (FDI) es prepararan per prendre el control de la ciutat de Gaza". Així ho ha afirmat l'oficina del primer ministre en un comunicat en què assenyala que hi "distribuiran la població".
Alhora, l'organisme governamental ha adoptat cinc premisses en la seva estratègia per "posar fi a la guerra". Són el desarmament de Hamàs, el retorn de tots els ostatges (tant vius com morts), la desmilitarització de la Franja de Gaza, el control de seguretat israelià a la Franja i l'establiment d'una administració civil alternativa.
L'oficina de Netanyahu ha assegurat al seu escrit que la decisió ha comptat amb "majoria de vots" del gabinet. En aquest sentit, ha precisat que la majoria dels membres de l'òrgan creia que el pla alternatiu que hi havia sobre la taula no aconseguiria la derrota de Hamàs ni el retorn dels ostatges. L'escrit, que s'ha fet públic més de nou hores després de l'inici de la reunió, no aporta més detalls sobre aquest pla alternatiu, si bé podria referir-se al del cap de l'exèrcit israelià, Eyal Zamir, que el mateix dia ha reiterat el seu rebuig a la proposta final.
Al seu torn, el destacat opositor israelià Yair Lapid ha carregat durament contra la coalició de govern en conjunt i ha considerat que la decisió adoptada per Netanyahu, "arrossegat" pels seus aliats, provocarà la mort dels segrestats i de molts soldats, i conduirà al "col·lapse polític". "És precisament el que volia Hamàs"", ha assegurat al seu compte de la xarxa social X, en què ha afegit que "és un desastre que conduirà a molts més desastres".
Netanyahu planteja ocupar tota la Franja de Gaza
Hores abans de l'aprovació de l'ocupació militar de la ciutat de Gaza, Netanyahu ha reiterat que prendrà el control de tota la Franja i cedirà la seva administració a un govern de transició liderat per forces àrabs. L'acord, però, no detalla les característiques de l'administració que s'acabarà imposant.
Sigui com sigui, el primer ministre israelià ha insistit que Israel no vol annexionar-se l'enclavament, sinó que vol "un perímetre de seguretat". "Volem entregar-lo a forces àrabs que el governin de manera adequada sense amenaçar-nos i donant als gazians una bona vida", ha assegurat.