Netanyahu planteja ocupar tota la Franja de Gaza i imposar un govern de transició àrab

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit aquest dijous que prendrà el control de la Franja de Gaza "per seguretat" i cedirà la seva administració -ara en mans del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), a un govern de transició liderat per forces àrabs.
"Tenim la intenció de fer-ho per garantir la nostra seguretat, expulsar Hamas d'allà, permetre l'alliberament de la població a Gaza i passar a un govern civil", ha assegurat en una entrevista a la cadena de televisió nord-americana Fox News.
En aquest sentit, ha insistit que Israel no vol annexionar-se l'enclavament, sinó que vol "un perímetre de seguretat". "Volem entregar-lo a forces àrabs que el governin de manera adequada sense amenaçar-nos i donant als gazians una bona vida", ha assegurat Netanyahu.
Les darreres hores ha crescut la tensió dins la cúpula militar davant la possibilitat que Netanyahu anunciï durant una reunió del seu gabinet que se celebra aquest dijous a la tarda, un possible pla per ocupar totalment Gaza, una mesura rebutjada pel cap de l'exèrcit, Eyal Zamir, per la situació dels ostatges que encara es troben a la Franja. Centenars d'exalts càrrecs de l'Exèrcit i la Intel·ligència israeliana han demanat, al seu torn, la fi de la guerra.