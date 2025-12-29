Hamàs confirma set mesos després la mort del seu líder a Gaza

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) ha confirmat aquest dilluns la mort de Mohamed Sinwar, cap del grup a Gaza. L'Exèrcit d'Israel va anunciar el darrer mes de maig la mort de Sinwar, però el grup islamista palestí no s'havia pronunciat oficialment sobre la defunció fins aquest dilluns.
Hamàs també ha confirmat la mort del portaveu de la seva branca militar, Abú Obeida, en bombardejos duts a terme aquest any per Israel contra la Franja de Gaza. El Moviment de Resistència Islàmica ha desvetllat a més el nomenament d'un nou portaveu de les Brigades Ezeldín al Qasam.
Precisament el braç armat de Hamàs, les Brigades Ezeldín al Qasam, han indicat en un comunicat que "el gran líder" Mohamed Sinwar, àlies 'Abú Ibrahim', i Abú Obeida van morir en atacs israelians en el marc de la seva ofensiva contra la Franja, després dels atacs del 7 d'octubre de 2023.
Mohammed Sinwar, cap de la milícia palestina, era un dels germans menors de Yahya Sinwar, antic líder de l'organització i suposat cervell dels atemptats del 7 d'octubre de 2023 i que també va morir a mans de l'exèrcit israelià durant un altre atac l'octubre de l'any passat.