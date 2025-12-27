Bombardeig massiu rus sobre Ucraïna abans de la reunió Trump-Zelenski

Només un dia abans de la reunió del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, amb el líder nord-americà Donald Trump, Rússia ha llançat un nou atac aeri contra Ucraïna durant la nit de dissabte, amb una operació que s'ha prolongat prop de deu hores fins aquest dilluns al matí i que tenia com a objectiu la capital del país, Kíev. De moment, hi ha almenys dues morts i una trentena de ferits pel bombardeig amb míssils i drons que han impactat en una zona d'edificis de la ciutat.
L'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, ha constatat que més de 4.000 edificis residencials de la ciutat s'han quedat sense rebre calor, així com més de 300 centres educatius. La primera ministra, Yuliia Sviridenko, ha elevat la xifra a 600.000 llars sense electricitat. "Aquests atacs", ha lamentat el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, "agreugen el sofriment de la població civil i constitueixen violacions del dret internacional". "Han de parar", ha instat el ministre en el seu missatge de condemna, abans d'insistir una vegada més que Espanya "continuarà fent costat a Ucraïna i tots els esforços per a aconseguir una pau justa i duradora".
L'atac ha tingut lloc abans de la trobada entre Zelenski i Trump aquest diumenge a Florida en què s'espera avançar en una definitiva proposta de pau que des de fa mesos es negocia entre Washington, Kíev i Moscou. El líder ucraïnès es trobava de camí a Polònia aquest matí quan ha finalitzat l'atac rus, des d'on havia d'agafar un vol als Estats Units perquè l'espai aeri d'Ucraïna roman tancat.
Zelenski té previst mantenir converses amb diversos dirigents internacionals, entre ells la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney abans de la trobada amb Trump per reforçar la coordinació amb els aliats occidentals i garantir la implicació en futures negociacions de pau i protecció per Ucraïna.
En un missatge difós en xarxes socials, el mandatari ucraïnès va qualificar els bombardejos com la resposta de Moscou als intents internacionals de buscar una sortida negociada al conflicte. Segons Zelenski, aquests atacs evidencien que el Kremlin no té intenció de posar fi a la guerra.
Un dels elements més alarmants de l'atac va ser l'ús de míssils balístics Kinzhal, considerats entre els més sofisticats de l'arsenal rus. Zelenski ha detallat que Moscou ha utilitzat al voltant de 500 drons Shahed de llarg abast i uns 40 míssils. Aquests projectils han impactat en Kíev deixant diverses zones de la ciutat sense electricitat ni calefacció en ple hivern. L'ofensiva també va tenir conseqüències fora d'Ucraïna. Els bombardejos en l'oest del país van forçar el tancament temporal de dos aeroports en el sud-est de Polònia.