Zelenski es reunirà diumenge amb Trump amb les eleccions ucraïneses en l'horitzó

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha deixat en mans dels seus socis internacionals la possible celebració d'eleccions, ja que són els únics capaços de pressionar a Rússia per garantir les mínimes condicions de seguretat. Zelenski ha subratllat que "el primer és la seguretat", més enllà dels mecanismes de les legislatives que s'estan preparant per poder celebrar eleccions en una situació com l'actual, en què alguns territoris estan sota control de les forces russes. "Cal seguretat", ha remarcat. El líder ucraïnès es reunirà amb Donald Trump aquest cap de setmana per seguir mantenint converses de pau i establir així un acord de negociacions amb el Kremlin.
"Els socis tenen prou poder per obligar Rússia a acordar les mesures de seguretat adequades i una infraestructura segura per a la celebració de les eleccions presidencials d'Ucraïna o un referèndum, ha assenyalat aquest divendres en declaracions a la premsa, segons recull l'agència Ukrinform. Zelenski també ha recordat que la proposta de celebrar eleccions en plena guerra va ser d'Estats Units, i ha insistit que per a això cal, no només voluntat política, sinó també mesures de seguretat.
Pel que fa a les garanties de seguretat, ha destacat que les converses amb els Estats Units i Europa han avançat bastant les últimes dates. "Està pràcticament llest", ha assegurat en relació a la possible signatura d'un acord amb Washington, però també a tres bandes amb països europeus. Així mateix, ha explicat que un dels vint punts de l'esborrany del pla de pau aborda la possibilitat de fer un referèndum en cas que sorgeixin qüestions delicats que no puguin ser respostes per una sola persona, inclòs el cap d'Estat.
"Hi ha preguntes que només el poble d'Ucraïna pot respondre". "És just que el destí d'Ucraïna el decideixi el poble ucraïnès i és el correcte", ha remarcat Zelenski, que ha explicat que no han rebut resposta de Rússia al nou esborrany, encara que confia que sigui els Estats Units qui traslladi l'opinió de Moscou en la cita que tenen aquest diumenge a Florida. Aquesta setmana, el seu principal assessor, Mijailo Podoliak, va dir que la part ucraïnesa no té la capacitat pressupostària que cal per a les despeses d'una convocatòria d'eleccions en un moment com l'actual.