Israel anuncia la mort d'Ali Larijani, cap de seguretat de l'Iran

El govern d'Israel ha anunciat aquest dimarts que ha matat el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran, Ali Larijani, i el cap de la força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, en una nova onada de bombardejos contra l'Iran.
"Van ser eliminats durant l'última nit i s'han unit a les profunditats de l'infern a -l'exlíder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali- Khamenei, cap del programa d'anihilació, amb els eliminats a l'eix del mal", ha dit el ministre de Defensa israelià, Israel Katz. Així, ha assegurat que tant ell com el primer ministre, Benjamin Netanyahu, han donat l'ordre a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) de continuar perseguint la "cúpula del règim de terror i opressió a l'Iran" i de tallar "el cap del pop i evitar que torni a créixer".
En aquest sentit, l'exèrcit israelià continuarà operant a l'Iran amb gran intensitat, "atacant béns del règim, eliminant capacitats de llançament de míssils i destruint infraestructures estratègiques clau" en tots els camps. "L'Iran farà passos enrere de diverses dècades", ha reblat.
Pel que fa a Soleimani, va liderar la unitat Basij en les principals operacions repressives a l'Iran, "emprant violència, arrestos generalitzats i força contra manifestants", ha destacat Katz. Si bé, les autoritats de l'Iran no han confirmat la mort de cap dels dos.
De fet, el compte de Larijani a les xarxes socials ha publicat després de l'anunci de Katz una carta manuscrita signada per ell mateix, en record dels morts a l'atac nord-americà amb la fragata Dena davant de les costes de Sri Lanka, si bé no fa cap menció a l'atac, per la qual cosa no serveix per aclarir si segueix amb vida.