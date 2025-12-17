«Els porquets europeus»: així denomina Putin als líders d'Europa a qui acusa d'aprofitar-se de la guerra

Putin no parla dels tres porquets ni de la pesta porcina africana, sinó dels líders europeus als quals s'ha referit com a "porquets europeus" en el seu discurs davant la cúpula militar russa aquest dimecres. El líder rus ha expressat en un to directe i combatiu que Europa ha infravalorat Rússia i ha utilitzat qualificatius despectius per referir-se als líders dels països de la UE, a més de recriminar-los juntament amb l'administració de Joe Biden de "lucrar-se amb el col·lapse del nostre país”.
Al mateix temps, ha desqualificat com a exagerats i falsos els advertiments europeus sobre un futur enfrontament armat amb Moscou, concretament, ha dit que són el resultat de la "histèria" i la "mentida". D'altra banda, ha reafirmat els seus objectius militars a Ucraïna, que durà a terme "encara que sigui per la força”, i ha anunciat l'activació operativa del nou míssil balístic hipersònic Oreshnik, amb capacitat per a portar caps nuclears i aconseguir objectius a gran distància amb alta precisió.
“Nosaltres preferiríem fer-ho i eliminar les causes originals del conflicte amb l'ajuda de la diplomàcia", ha expressat el líder rus, i ha afegit que "si l'adversari i els seus patrocinadors estrangers es neguen a parlar d'això, Rússia aconseguirà l'alliberament dels seus territoris històrics per la via militar”.
Les exigències territorials de Rússia continuen sent àmplies. A més de Donetsk, Lugansk i Crimea, el Kremlin reclama Zaporíjia i Kherson, regions incorporades formalment a la Constitució russa en 2022, així com una franja de seguretat addicional al llarg de la frontera.
“Pensàvem que molt aviat ens convertiríem en membres del que anomenen la família civilitzada de les nacions europees. Avui resulta que allí no hi ha civilització, només una degradació total”, ha repetit Putin en un to directe cap a Europa, a qui acusa de fomentar un clima de por basat, segons ell, en falsedats.
Tot açò en un context en què el seu aliat, Donald Trump, ha declarat obertament que els Estats Units ajudaran els partits polítics d'extrema dreta a Europa, seguint l'Estratègia de Seguretat Nacional dels EUA. "Els EUA animen els seus aliats polítics d'Europa a promoure el renaixement de l'esperit, i la creixent influència dels partits patriòtics europeus és, sens dubte, motiu de gran optimisme". Fent referència també al continent europeu, els EUA consideren que durant els últims anys s'ha caracteritzat per invertir recursos "insuficients" en l'aspecte militar i per l'estancament econòmic.