Els EUA intercepten un petrolier amb bandera russa que va esquivar el bloqueig a Veneçuela

Nova passa agressiva dels Estats Units. L'exèrcit ha confirmat la intercepció prop de la costa islandesa d'un petrolier amb bandera russa que havia esquivat el bloqueig nord-americà quan intentava arribar a Veneçuela. Més tard, ha informat de la intercepció d'un segon petrolier, en aigües internacionals, prop del Carib.
El primer petrolier -de nom Marinera- feia tres setmanes que era perseguit per la Guàrdia Costanera Americana. Amb bandera russa, transportava cru veneçolà i havia esquivat els controls nord-americans. Els EUA han argumentat la captura en les "violacions de les sancions nord-americanes" i per formar part de la "flota fantasma" que "utilitza Moscou per esquivar les sancions al sector energètic a Veneçuela".
L'embarcació va ser detectada al mar Carib al desembre, moment en què ja existia una ordre per confiscar-la."Els EUA mantenen el bloqueig contra tota la flota negra que transporta il·legalment petroli veneçolà per finançar activitats il·lícites, robant al poble veneçolà", ha afirmat el secretari de Defensa estatunidenc, Pete Hegseth, en un missatge a les xarxes socials. Rússia havia enviat embarcacions navals per bloquejar la intercepció.
El segon petrolier anomenat M/T Sophia, no portava cap bandera i la justificació estatunidenca de la intercepció són "activitats il·lícites al mar Carib", que presumptament realitzava l'embarcació. Els episodis eleven les tensions entre Rússia i els Estats Units, mentre de retruc compliquen la situació a Veneçuela.
Reacció de Rússia
El ministeri de Transports de Rússia ha denunciat la intercepció del petrolier Marinera per part dels Estats Units. "Cap Estat té dret a emprar la força contra vaixells degudament registrats a les jurisdiccions d'altres Estats", han justificat els russos, fonamentant-se en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar de 1982.
Traspàs de petroli veneçolà als EUA
Al matí, Donald Trump ha assegurat que el Govern de Veneçuela, ara dirigit per Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, entregarà al país nord-americà "entre 30 i 50 milions de barrils de petroli d'alta qualitat sancionat". L'anunci l'ha fet a través de la plataforma Truth Social.
El president estatunidenc ha indicat en aquest mateix missatge que el petroli "es vendrà al preu de mercat, i amb aquests diners serà controlat per mi, per garantir que s'utilitzi en benefici dels pobles de Veneçuela i els Estats Units". A més, ha informat que ha sol·licitat al secretari d'Energia, Chris Wright, que "executi aquest pla immediatament". El petroli "es transportarà en bucs d'emmagatzematge i es durà directament als molls de descàrrega dels EUA".