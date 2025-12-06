Trump ja no s'amaga: els Estats Units promouran l'extrema dreta a Europa

El president dels Estats Units, Donald Trump, ja no s'amaga: ajudaran els partits polítics d'extrema dreta a Europa. Segons el document sobre l'Estratègia de Seguretat Nacional dels EUA publicat aquest divendres, "els EUA animen els seus aliats polítics d'Europa a promoure el renaixement de l'esperit, i la creixent influència dels partits patriòtics europeus és, sens dubte, motiu de gran optimisme". Fent referència també al continent europeu, els EUA consideren que durant els últims anys s'ha caracteritzat per invertir recursos "insuficients" en l'aspecte militar i per l'estancament econòmic. "El nostre objectiu hauria de ser ajudar Europa a corregir la seva trajectòria actual", assegura.
Es tracta d'un text de referència que la Casa Blanca publica periòdicament i que enumera les principals preocupacions de seguretat nacional. En el document, el líder nord-americà diu que Europa afronta una "desaparició de la civilització" que la farà "irreconeixible" en 20 anys o menys. Trump atribueix el que considera un "declivi" del continent a les polítiques migratòries, la "censura" de la llibertat d'expressió i la "repressió de l'oposició política", l'esfondrament de les taxes de natalitat i la "pèrdua de les identitats nacionals". En aquest sentit, creu que Europa ha de "recuperar la confiança en si mateixa com a civilització" i "abandonar el seu enfocament fallit basat en l'asfíxia reguladora".
"L'Europa continental ha perdut pes en la seva contribució al PIB global -del 25% el 1990 al 14% avui dia- en part degut a les regulacions nacionals i transnacionals que soscaven la innovació i la indústria", assenyala el text. "Però aquest declivi econòmic es veu eclipsat per la perspectiva real més cura de la desaparició de la civilització", continua el document.
Després que Trump faci menció de les causes que considera el gran mal d'Europa, el mandatari estatunidenc es mostra especialment dur amb la postura dels líders europeus davant la guerra d'Ucraïna. Pel magnat, els funcionaris europeus tenen unes expectatives "poc realistes" respecte a la guerra. Alhora, sosté que bona part dels líders europeus depenen de "governs minoritaris inestables", molts dels quals "trepitgen els principis bàsics de la democràcia per reprimir a l'oposició".
"Una gran majoria europea vol la pau, però aquest desig no es tradueix en polítiques, en bona part degut a la subversió dels processos democràtics per part d'aquests governs", continua el document. I remata: "això és estratègicament rellevant per als EUA, precisament perquè els estats europeus no es poden reformar si estan atrapats en una crisi política".
Opinió de la Comissió Europea
Preguntada pel document signat per Trump, la Comissió Europea s'ha limitat a assenyalar que està analitzant el document i que "aviat" emetrà un posicionament. "Històricament, durant les últimes dècades, la seguretat nacional dels EUA ha estat estretament vinculada a la seguretat nacional d'Europa", ha apuntat en una roda de premsa la portaveu de l'executiu comunitari, Paula Pinho. "És obvi que ho analitzarem [el document] amb interès i ben segur que prendrem un posicionament més detallat ben aviat", ha resumit.