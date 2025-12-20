Surten a la llum «centenars de milers de documents» d'Epstein i reconeixen que en queden més

L'Administració de Donald Trump ha començat aquest divendres a publicar arxius relacionats amb la mort del delinqüent sexual Jeffrey Epstein, poc abans que vences la data límit que el Congrés dels Estats Units va posar per a la publicació de tots els documents relacionats amb el magnat, en el marc de la llei de transparència després d'anys de trifulgues legals.
El Departament de Justícia dels Estats Units ha creat un apartat a la seva pàgina web sota el nom "Biblioteca Epstein" en el qual apareixen, entre altres, registres judicials i documents de la mateixa cartera ministerial, que inclouen les transcripcions dels interrogatoris de l'exparella i còmplice d'Epstein, Ghislaine Maxwell.
També s'han publicat diversos vídeos de càmeres de seguretat, un registre de vol que consta de més d'un centenar de pàgines, un llistat d'evidències, un llibre de contactes i un llistat de massatgistes (més de 250), quals identitats s'han tapat per protegir les víctimes.
La llei de transparència posa llum a la foscor
No obstant això, el Departament de Justícia ha indicat que el portal "s'actualitzarà si s'identifiquen documents addicionals per a la publicació", assenyalant que, amb l'aproximació de la data límit del Congrés dels EUA, s'han realitzat tots els esforços raonables per revisar i redactar la informació personal de les víctimes i protegir la informació sensible de ser divulgada. De la mateixa manera, ha destacat que part del contingut inclou descripcions d'agressions sexuals, advertint que "certes seccions de la biblioteca podrien no ser apropiades per a tots els lectors".
Queden per sortir "centenars de milers més"
El fiscal general adjunt, Todd Blanche, havia avançat hores abans en una entrevista a la cadena Fox que, si bé es començava avui publicant "diversos centenars de milers de documents", esperava que en les pròximes setmanes se'n facin públics "uns centenars de milers més".
Jeffrey Epstein va ser arrestat el juliol de 2019 per càrrecs d'abús sexual i tràfic de desenes de nenes a principis dels anys 2000. Aquest milionari, qui va arribar fins i tot a rodejar-se de personalitat com el princep Andreu d'Anglaterra -germà de Carles III-, Bill Clinton o Donald Trump, va ser descobert penjat a la cel·la on estava empresonat.