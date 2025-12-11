Els Estats Units estudia demanar l'historial de les xarxes socials dels últims cinc anys als turistes

Els turistes de desenes de països que visitin els Estats Units podrien estar obligats a proporcionar l'historial de les seves xarxes socials dels darrers cinc anys per poder entrar. Es tracta d'una nova proposta presentada per les autoritats estatunidenques que afectaria els habitants dels 42 països que utilitzen el Sistema Electrònic d'Autorització de Viatge (ESTA), que permet visitar els EUA durant 90 dies. Aquest és tot just el permís que utilitzen els ciutadans d'Espanya.
Tot just l'any vinent Washington espera rebre una gran afluència de turistes, ja que serà la seu del Mundial juntament amb Canadà i Mèxic i, el 2028 dels Jocs Olímpics a Los Angeles. La proposta d'obligar els estrangers a facilitar l'historial ha estat presentada per l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera (CBP, sigles en anglès) i el Departament de Seguretat Nacional (DHS, sigles en anglès), i s'ha fet pública al Registre Federal -el diari oficial del govern- aquest dimarts.
En aquests moments, les persones de regions exemptes de visat que vulguin anar de viatge als Estats Units han d'inscriure's a l'ESTA, que suposa un cost de 40 dòlars. Només s'ha de donar una adreça de correu electrònic, domicili, número de telèfon i un contacte d'emergència, i l'autorització té una validesa de dos anys.
De moment, però "no ha canviat res", segons declaracions d'una portaveu de la CBP a la BBC. "No es tracta d'una norma definitiva, sinó el primer pas per a iniciar un debat sobre noves opcions polítiques que garanteixin la seguretat del poble estatunidenc", explica.
En aquest sentit, el document no detalla sobre quina informació específica es demanarà de les xarxes socials. Segons detalla l'escrit, se sol·licitarà als visitants diverses dades personals, com ara els números de telèfon i les adreces de correu electrònic de l'última dècada, així com informació dels familiars: noms, dates de naixement, llocs de residència i llocs de naixement dels pares, conjugues, germans i fills.
De moment, es tracta només d'una proposta. La CBP ha informat que acceptarà 60 dies de comentaris públics sobre la iniciativa.
Un "obstacle" per als visitants
Per la seva banda, els analistes asseguren que aquest pla podria suposar un obstacle per als visitants o perjudicar els seus drets digitals. Sophia Cope, de l'organització de drets digitals Fundació Fronterera Electrònica, assegura al The New York Times que aquesta proposta podria "exacerbar els danys a les llibertats civils". En la mateixa línia, el bufet d'advocats especialitzat en immigració Fragomen creu que aquesta mesura podria suposar repercussions pràctiques, ja que els sol·licitants tardarien més a rebre l'aprovació de l'ESTA.
Aquesta mesura se suma a d'altres similars que el govern dels EUA ha anunciat anteriorment, com ara que es revisarien les xarxes socials dels estrangers que sol·licitin visats H-1B per a treballadors qualificats o per a estudiant.