Almenys tres ferits en l'incendi d'un edifici al centre de Nova York

Un incendi ha afectat aquest dimarts un edifici situat a l’Upper West Side de Manhattan i ha deixat tres ferits: dos residents i un bomber, segons ha indicat el subcap del Servei Mèdic d'Emergència Paul Miano en una roda de premsa. Les tres persones han sigut traslladades a l'hospital per lesions lleus i, una d'elles, no podia baixar les escales i ha sigut rescatada pel cos de bombers.
De l'edifici s'han cremat els pisos superiors, com es pot veure a la imatge difosa pels Bombers de Nova York al seu compte d'X. Les flames, segons han indicat els especialistes, han començat a les 8.20 hores del matí, hora local, fet pel qual s'ha tallat el trànsit i s'ha avisat de fum i congestió a les carreteres pròximes.
La tragèdia ha ocorregut en un bloc de sis pisos que acull una quarantena d’apartaments i que es troba a l’altura del carrer 107 amb Amsterdam Avenue. El foc ha començat normal fins que, quaranta minuts després, el cos de bombers ha decidit incrementar l’avís fins al nivell 4, una classificació que s’aplica en situacions que requereixen un desplegament ampli de recursos, com era el cas.
Segons ha informat el cap d'Operacions del cos de bombers, l'edifici no estava protegit adequadament contra possibles incendis. Mitjans locals han informat que una secció de la façana esquerra ha acabat cedint, fet que ha provocat la caiguda d'aquesta sobre el carrer. De moment, no se sap el motiu ni l'origen del foc.
Davant la magnitud de l'incendi, el cos de bombers de Nova York ha advertit que a la zona hi haurà presència constant d’emergències i, paral·lelament, el Departament de Salut de la ciutat ha recomanat a la població mantenir finestres tancades i reduir activitats a l’exterior per minimitzar la inhalació de partícules.