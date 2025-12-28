Trump truca a Putin abans de la reunió amb Zelenski aquest diumenge

Hores abans de la reunió d'aquest diumenge a Florida del president ucraïnès Volodímir Zelenski amb el líder nord-americà Donald Trump per arribar a un acord definitiu de pau i concretar mesures de seguretat per a Ucraïna, el republicà ha fet un moviment inesperat que ha comunicat a través de la seva xarxa social Truth. Trump ha trucat al líder rus Vladímir Putin i ha qualificat la conversa de "positiva i molt productiva".
La trobada entre Zelenski i Trump es produeix només un dia després que Rússia llancés un nou atac aeri contra Ucraïna durant la nit de dissabte, amb una operació que tenia com a objectiu la capital del país, Kíev, i va deixar més d'una trentena de ferits i milers d'habitatges sense electricitat ni calefacció.
Mentre Zelenski ha preparat la reunió amb diversos dirigents internacionals, entre ells la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney per reforçar la coordinació amb els aliats occidentals i garantir protecció per Ucraïna; Rússia ha anunciat la conquesta de dues zones estratègiques a Ucraïna mentre que aquesta no les dona per perdudes i ofereix congelar el front de guerra i perdre el 20% del territori a canvi de mesures de seguretat.
El president ucraïnès ha destacat aquest diumenge que aquest final de 2025 està marcat per "alguns dels dies més actius a nivell diplomàtic de l'any" i ha avançat que "pot decidir-se molt abans d'Any Nou", de cara a la seva reunió amb Trump. "Estem fent tot el possible per aconseguir-ho, però la presa de decisions dependrà dels nostres socis: els qui ajuden Ucraïna i els qui pressionen Rússia perquè els russos sentin les conseqüències de la seva pròpia agressió", ha dit en el seu compte a la xarxa social X.
També ha insistit en la importància que Ucraïna "rebi míssils de defensa aèria" i "finalitzar el format dels passos que permetran posar fi a aquesta guerra i garantir la seguretat". "Aquests són exactament els passos que discutirem avui amb els nostres socis. Gràcies a tots els que estan ajudant", ha afegit.