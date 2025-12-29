Rússia acusa Ucraïna d'atacar una residència de Putin i «reconsiderarà la seva postura en l'acord de pau»

El Govern de Rússia ha acusat aquest dilluns Ucraïna de llançar durant l'última matinada un atac contra una residència del president rus, Vladímir Putin, a la regió de Nóvgorod, motiu pel qual "reconsiderarà" la seva postura en les negociacions en marxa per a un acord de pau amb Kíev que posi fi a la invasió des del febrer del 2022. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha negat l'atac.
El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha afirmat que "el règim de Kíev va llançar la nit del 28 al 29 de desembre un atac terrorista usant 91 drons de llarg abast contra una residència presidencial russa a la regió de Nóvgorod", sense donar detalls sobre possibles víctimes o danys materials.
Així, ha manifestat que "aquesta acció va tenir lloc durant les negociacions intenses entre Rússia i Estats Units per resoldre el conflicte ucraïnès" i ha subratllat que "aquest tipus d'accions imprudents no quedaran sense resposta", segons ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.
Zelenski ho nega
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha negat aquest dilluns les acusacions de Rússia i ha assegurat que Moscou busca "soscavar tots els assoliments" obtinguts en l'àmbit diplomàtic per aconseguir un acord de pau que posi fi a la invasió des del febrer del 2022.
"Ucraïna no fa passos que puguin soscavar la diplomàcia. Al contrari, sempre els dona Rússia. Aquesta és una de les moltes diferències entre nosaltres", ha explicat Zelenski. "És crucial que el món no es quedi callat ara. No podem permetre que Rússia soscavi el treball per aconseguir una pau duradora", ha resolt el president ucraïnès.