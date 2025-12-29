Trump espera que la reconstrucció de Gaza arribi «ben aviat»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut a la seva residència de Mar-a-Lago, Florida, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Just abans de la trobada s'han dirigit als periodistes per elogiar-se mútuament i han apuntat al desarmament de Hamàs per poder avançar en el pla de pau.
Preguntat pels periodistes, Trump ha dit que espera que la reconstrucció de Gaza arribi "ben aviat". Segons el president nord-americà, és un dels cinc principals temes que abordarà en la reunió amb Netanyahu. Aquesta és la cinquena vegada que els dos mandataris es reuneixen des del retorn del president republicà a la Casa Blanca.
Per la seva banda, Netanyahu ha assegurat que mai Israel ha tingut un amic com Trump a la Casa Blanca. I el president nord-americà ha defensat que es concedeixi un indult al primer ministre israelià i l'ha qualificat d'heroi en temps de guerra.
Declaracions sobre Veneçuela
Trump també ha assegurat que les forces nord-americanes van destruir una "gran instal·lació" la passada setmana vinculada presumptament al tràfic de drogues en la seva campanya contra una suposada xarxa liderada per Veneçuela.
"Tenen una gran planta, o una gran instal·lació, des d'on surten els vaixells. Fa dues nits la vam destruïr", va ressaltar el magnat republicà durant una entrevista amb un programa radiofònic difosa aquest dilluns pels mitjans nord-americans.
La Casa Blanca no ha confirmat de moment l'atac ni ha proporcionat detalls sobre la ubicació d'aquest lloc o quin paper juga en el tràfic de drogues a la regió, si bé de confirmar-se podria ser el primer atac directe contra territori veneçolà.