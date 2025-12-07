S'inunda una de les sales d'antiguitats del Louvre pel trencament d'unes canonades

Després del robatori que va patir el museu Louvre d'unes joies reials de valor incalculable, ara una nova tragèdia aixeca la polèmica entorn del museu de París. Una greu fuita d’aigua a l’àrea dedicada a les antiguitats egípcies del Louvre ha tornat a encendre el debat sobre l’estat i la protecció de les instal·lacions d’aquest espai.
Els fets van ocórrer el 27 de novembre, quan la ruptura d’una canonada del sistema de climatització va inundar la biblioteca especialitzada en antiguitats egípcies, situada al pavelló Mollien, molt a prop del Sena. L’incident va ser comunicat per la publicació especialitzada en art Tribune de l’Art, que va alertar que l’aigua bruta va saturar la catifa de les sales i es va filtrar fins al terra inferior. El mitjà assegura que prop de 400 llibres, documents i peces de consulta van quedar afectats, alguns d’ells amb danys irreversibles.
Arran de la polèmica, Francis Steinbock, administrador general del Louvre, va confirmar els fets i va especificar que el total de material danyat era entre 300 i 400 documents de consulta. Segons explica, es tracta sobretot de revistes especialitzades i documents científics utilitzats per investigadors.
Steinbock va reconèixer que la instal·lació de canonades que es va trencar i va causar la inundació del pavelló està desfasada i que la seva renovació estava planificada per a la tardor vinent, una situació de què alerten fa temps el personal del museu. Les conclusions de la investigació del Senat francès sobre la seguretat del museu, iniciada arran del robatori de les joies de l'octubre, es faran públiques la setmana vinent i podrien marcar un abans i un després en la gestió del Louvre.