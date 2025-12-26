Trump bombardeja posicions de l’Estat Islàmic a Nigèria

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que l'exèrcit estatunidenc ha llençat un "atac mortal" contra "l'escòria terrorista" d'estat islàmic en el nord-est de Nigèria. El president dels EUA ha defensat aquesta acció justificant que "prèviament havia advertit als terroristes que si no aturaven la massacre de cristians, esclataria un infern".
Trump ha informat sobre l'atac i ha desitjat bon Nadal als seus compatriotes i als terroristes morts. "Sota el meu lideratge, el nostre país no permetrà que prosperi el terrorisme islàmic radical", ha dit, afegint que si els atacs continuen contra els cristians, encara seran "molts més" els terroristes morts.
EUA amb la cooperació de Nigèria
L'atac, segons ha explicat el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, s'ha fet amb el suport i "cooperació" del govern nigerià. Fins i tot s'ha assenyalat que han estat les autoritats nigerianes són qui han demanat l'actuació dels estatunidencs. Després del parlament de Trump, el govern ha confirmat que s'han dut a terme "atacs aeris de precisió" en el nord-est del país per tal d'abordar "la persistent amenaça del terrorisme i l'extremisme violent".
Donald Trump va advertir de l'acció que s'ha dut a terme a principis de novembre. Va alertar d'una irrupció de tota l'ajuda a les autoritats nigerianes, en resposta als "assassinats de cristians" en mans d'"islamistes radicals". En aquell aleshores, el president estatunidenc ja va situar Nigèria com un "país particularment preocupant".
Els experts puntualitzen que la majoria són musulmans
Tot i la justificació de l'acció i que diverses comunitats cristianes han estat assassinades i perseguides, els experts informen que la majoria de les víctimes són musulmans, ja que el gran gruix d'atacs es duen a terme a la zona del nord del país, on hi ha una gran població musulmana.
Rescatats després del segrest
Aquest mateix dijous, la Diòcesis catòlica de Kontagora ha confirmat que tots els alumnes i professors de l'escola catatònica St. Mary del Níger han estat rescatant després d'haver estat segrestats des de finals de novembre. Es tracta d'un rescat de 230 persones, dels quals 218 són alumnes i 12 treballadors.