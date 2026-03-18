18 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Internacional

ERC dona suport al Plaid Cymru gal·lès, que aspira a ser primera força

  • Diana Riba, eurodiputada d'ERC, durant una reunió amb el candidat del Plaid Cymru, Rhun Ap Iorwerth -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de març de 2026 a les 18:17

ERC espera que una victòria del Plaid Cymru en les eleccions a Gal·les del pròxim 7 de maig obri “un nou cicle” per als partits sobiranistes i que aquests puguin “tornar a ser primera força”. En declaracions a l'ACN, l'eurodiputada republicana, Diana Riba, ha assegurat que l'èxit dels nacionalistes gal·lesos seria “esperançador” per a l'esquerra i els partits sobiranistes en plena onada reaccionària a Europa. Riba s'ha reunit aquest dimecres amb el candidat del Plaid Cymru a les pròximes eleccions de Gal·les, Rhun Ap Iorwerth, per traslladar-li el seu suport en la lluita per desbancar els laboristes. Plaid Cymru encapçala les enquestes de les eleccions al Parlament gal·lès, que situen els ultres de Reform UK en segona posició i els laboristes en tercera. Així, pronostiquen una forta caiguda del partit laborista i de l'actual primera ministra de Gal·les, Eluned Morgan. Iorwerth ha assegurat que si és el pròxim primer ministre de Gal·les pressionarà Londres “tant com sigui possible” per apropar-se més a la Unió Europea i “començar a desfer els danys del Brexit”.

