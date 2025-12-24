Zelenski revela els detalls del pla de pau i s'obre a retirar les tropes de Donetsk

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha revelat aquest dimecres els detalls de l'esborrany del pla de pau per posar fi a la guerra i que obre la porta a la retirada de les tropes ucraïneses desplegades a la regió del Donbàs, una oferta condicionada a què Rússia "faci el mateix" amb les seves forces desplegades a la zona.
El mandatari, que ha indicat durant una roda de premsa que el document consta de 20 punts, ha assenyalat que compta amb el suport dels Estats Units i ha estat ja enviat a Moscou, a l'espera d'obtenir una resposta. "Estic preparat per parlar de l'esborrany, un document bàsic sobre la fi de la guerra, un marc polític entre nosaltres, Estats Units, Europa i els russos", ha indicat, segons informacions recollides pel mitjà ucraïnès Ukrinform. En aquest sentit, ha afirmat que el text "reflecteix la posició conjunta entre Ucraïna i Estats Units", tot i que "algunes qüestions encara s'han de resoldre".
Els detalls, subjectes a converses pendents
Zelenski, que ha ressaltat que el contingut encara pot ser modificat, ha explicat que per dur a terme el fi de la guerra, Ucraïna rebrà garanties de seguretat fermes i el seu exèrcit comptarà amb 800.000 efectius de forma permanent durant el temps de pau, per tal de respondre a "possibles violacions de la treva". "Es convertirà en membre de la UE en algun moment i rebrà un accés privilegiat a curt termini el mercat europeu", ha afirmat el president ucraïnès. D'aquesta manera ha assegurat que Ucraïna seguirà sent un estat lliure d'armes nuclears d'acord amb el que s'estableix en el Tractat de No proliferació d'Armes Nuclears i ha especificat que la central nuclear de Zaporíjia serà gestionada de forma conjunta pels tres països: Ucraïna, Rússia i Estats Units. Tot i això, Zelenski reconeix que els detalls "estan subjectes a converses" donat que Kíev "no té intenció de fer negocis directament amb Rússia després de tot".
Situació en el Donbàs
Sobre les qüestions territorials, Zelenski ha posat sobre la taula dues opcions. La primera aposta per "mantenir-se ferm" en les províncies de Donetsk, Luhansk, Zaporíjia i Kherson. Mentre que la segona, obre la porta per primer cop a la retirada de les tropes del Donbàs, només en el cas que "Rússia faci el mateix". "L'opció dos contempla la creació d'una possible zona de lliure comerç en el Donbàs, que implica la desmilitarització", ha dit. A més, assegura que "Ucraïna s'oposa a la retirada de les seves tropes, però si arriba a succeir, advoca per una retirada exactament igual que la de les forces russes. Aquesta decisió requereix un referèndum nacional a Ucraïna per a ratificar l'acord".
Un dels altres punts determina que "Rússia no impedirà que Ucraïna accedeixi al riu Dniéper o al mar Negre amb fins comercials, per aquest motiu és signar un acord marítim independent i un altre d'accés, que reguli la llibertat de navegació i tràfic". Per altra banda, també defensa la creació d'un comitè humanitari per a resoldre els assumptes pendents, el que inclou l'intercanvi de "tots els presoners de guerra restants, inclosos els condemnats des de 2014 a Rússia, així com la tornada de tots els detinguts i ostatges civils, inclosos nens i presos polítics".
Primer, pau i després, eleccions
Zelenski ha sentenciat la informació dirigint-se als seus compatriotes: "Un cop totes les parts donin el vistiplau, es procedirà a un alto el foc immediat i Ucraïna celebrarà eleccions tan aviat com es pugui després de la signatura", ha conclòs.