Zlenski condecora Sor Lucía Caram per la tasca humanitària a la guerra a Ucraïna

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha condecorat la monja del convent de Santa Clara de Manresa Sor Lucía Caram amb l'Ordre de la princesa Olga, un reconeixement per a les dones amb mèrits personals en l'àmbit social. En una trobada aquest dimecres a Madrid, Zelenski ha destacat la tasca humanitària de la Fundació del Convent de Santa Clara durant la invasió russa, en què Caram ha viatjat més de 40 vegades al país.
Zelenski ha destacat que, gràcies a la feina de la monja establerta a Manresa, Ucraïna ha rebut vehicles, medicaments, generadors, equipament quirúrgic, mantes, un hospital mòbil i ambulàncies medicalitzades. Per això, li ha atorgat una condecoració reservada per a les personalitats que més han contribuït al benestar a Ucraïna i que contempla tres graus de reconeixement.
Sor Lucía Caram ha rebut el grau III, que li permet entrar a l'ordre i ser propietària de la medalla. Aquesta condecoració és permanent i només la pot retirar el president d'Ucraïna en el cas que la persona en qüestió hagi comès un "crim important".
Espanya mobilitza 817 milions d'euros per finançar la defensa i reconstrucció d'Ucraïna
Zelenski és a Madrid on s'ha reunit a la Moncloa amb el president espanyol, Pedro Sánchez. De la trobada ha sortit l'anunci que l'Estat mobilitzarà 817 milions d'euros per finançar la defensa i reconstrucció d'Ucraïna davant la invasió de Rússia. L'objectiu és atendre les necessitats més urgents de l'exèrcit ucraïnès, així com l'adquisició de sistemes de defensa antiaeris per fer front als atacs amb míssils i drons de Rússia contra les infraestructures energètiques.
Concretament, l'executiu espanyol destinarà 615 milions a la compra d'armament, enviarà equipament per valor de 300 milions d'euros, transferirà 215 milions a través de l'instrument SAFE impulsat per la Comissió Europea, i contribuirà amb 100 milions per a la compra d'armament estatunidenc a través del programa PURL de l'OTAN. A més, posarà en marxa un instrument financer per destinar 200 milions d'euros a la reconstrucció d'Ucraïna.