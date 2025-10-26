Sor Lucía Caram reacciona al disc de Rosalía: «Descobrirem la dimensió espiritual i connectarà amb els joves»

L'anunci de l'estrena del nou disc de Rosalía ha estat una de les notícies de la setmana. Revelar el nom de l'àlbum i de la portada va generar un caos inesperat al centre de Madrid, allà, a la plaça Callao es va projectar als cartells lluminosos la caràtula del nou àlbum, que es publicarà el 7 de novembre.
Això no va ser tot, en un dels moments d'expectació màxima, Rosalía, va aparèixer per la Gran Via madrilenya i va generar un bullici ple de corredisses. Tant va ser així, que l'Ajuntament de Madrid, amb José Luis Almeida al capdavant, es planteja denunciar l'artista per alteracions greus de la seguretat.
Després de tot aquest espectacle, tot de veus han opinat, han predit i han especulat sobre com serà l'àlbum i què busca transmetre Rosalía. L'àlbum s'anomena LUX i en la portada apareix l'artista catalana vestida com una monja en un posat molt calmat i gairebé celestial.
Rosalía, el pont entre l'espiritualitat i el jovent
Entre tota la gentada i els analistes, n'hi ha una que ha destacat per la seva característica personalitat mediàtica: Sor Lucía Caram, la monja argentina que s'ha mullat per temes que van més enllà de la religiositat. Ara la polifacètica opinadora ha parlat del que preveu de l'àlbum de Rosalía i com pot afectar els joves.
"Jo crec que Rosalía ens mostrarà la seva versió personal a cor obert i descobrirem la dimensió espiritual que també té una artista que és referent per als joves", diu Sor Lucía. Creu que l'àlbum de la cantant farà connectar als joves a unes emocions que van més enllà del que és sensorial, afirma que segur que fa connectar amb unes emocions que faran treure la millor versió del jovent.
"Crec que ella (Rosalía) eleva els ulls al cel, des de la terra, i canta per connectar amb els joves", diu. I amb tota esperança, diu Sor Lucía, espera que LUX connecti amb els joves i que aquest serveixi perquè puguin fer-ho amb allò "transcendental, però també present".
L'Escolania de Montserrat, convidat disruptiu de l'àlbum
I és que la relació amb l'espiritualitat va més enllà de la caràtula de l'àlbum i el seu nom. Una de les col·laboracions més destacables és la de Rosalía amb l'Escolania de Montserrat.
L'Escolania de Montserrat forma part del selecte grup d'artistes i formacions que col·laboren en LUX. La presència de la formació coral catalana aporta un component espiritual i arrelat a la tradició que s'integra amb naturalitat en el discurs del disc, centrat en la mística femenina, la transcendència i la intimitat.
El projecte reuneix veus i estils de procedències molt diverses -de Björk a Estrella Morente, passant per Silvia Pérez Cruz, Carminho o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana- en una obra que es defineix com "immersiva i innovadora". Segons Sony, el disc crea un espai sonor on "el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en l'altre", i on l'espiritualitat i la transformació serveixen de fil conductor.