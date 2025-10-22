Madrid estudia denunciar Rosalía per «posar en perill la integritat física de les persones» en la presentació del seu disc

La presentació del nou disc de Rosalia portarà cua. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciat aquest dimecres que el consistori de la capital espanyola estudia si emprèn accions contra la cantant per "alteracions greus de la seguretat" durant la presentació del disc que va fer dilluns a la confluència de la Gran Via amb la plaça de Callao.
Almeida s'ha mostrat content perquè "una artista d'abast global" com la de Sant Esteve Sesrovires triés Madrid per fer la presentació, però ha considerat que es podria haver fet "d'una altra manera". Així, ha recordat que l'aglomeració de persones en aquest punt de la ciutat va obligar a desviar trànsit i línies de transport públic, a tancar una estació de metro i a enviar antiavalots per vetllar per la seguretat dels assistents. Almeida ha subratllat que, des del seu punt de vista, és "compatible" fer un esdeveniment d'aquest tipus sense "posar en perill" la integritat física de les persones i sense interferir en l'activitat de la resta de la ciutadania aliena a la presentació.
Possibles sancions
El consistori estudiarà "què s'ha de fer", i ha plantejat la possibilitat d'estudiar dues vies, la manca d'autoritzacions per celebrar l'esdeveniment i el fet que s'hi van concentrar més de 500 persones. En aquest cas, la competència recau en la Delegació del Govern, perquè la llei estableix que les reunions de més de 20 persones s'han de comunicar prèviament a aquest organisme administratiu.
Sobre la possibilitat que Rosalia sigui multada per tot plegat, Almeida no s'ha volgut aventurar sobre la qüestió, però sí ha subratllat que la norma "s'ha d'aplicar a tothom per igual". "No hi pot haver excepcions a les sancions", ha reblat.
La polèmica presentació
Tot plegat després que dilluns a la nit, i en el marc de la presentació del seu nou disc, 'Lux', a través d'una emissió en directe a les xarxes socials, aparegués a Callao amb el seu cotxe enmig de centenars de fans que li feien vídeos i fotografies amb els telèfons mòbils. Va ser en aquesta plaça de la capital on va presentar de forma oficial el nou projecte, davant dels assistents que ja s'hi havien congregat esperonats en sentir la ubicació en un moment de la transmissió en directe.
Tal com havia passat primer a Nova York, les diverses pantalles dels edificis madrilenys es van omplir d’imatges de l’artista vestida de blanc anunciant el títol i la data de publicació de l'àlbum, mentre saludava per la finestra dels Cines Callao, la darrera imatge que es va veure al directe.