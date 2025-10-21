L'Escolania de Montserrat canta al nou disc de Rosalía

Rosalía presenta Lux, un projecte ambiciós i carregat de mística que compta amb la participació de l'Escolania de Montserrat i altres artistes de renom internacional. El disc, editat per Columbia Records, combina espiritualitat, intimitat i experimentació sonora en divuit cançons estructurades en quatre moviments. Veurà la llum el 7 de novembre.
L'Escolania, un símbol sonor en el nou univers de Rosalía
L'Escolania de Montserrat forma part del selecte grup d'artistes i formacions que col·laboren en Lux, el nou treball de Rosalía que veurà la llum el 7 de novembre. La presència de la formació coral catalana aporta un component espiritual i arrelat a la tradició que s'integra amb naturalitat en el discurs del disc, centrat en la mística femenina, la transcendència i la intimitat.
El projecte reuneix veus i estils de procedències molt diverses -de Björk a Estrella Morente, passant per Silvia Pérez Cruz, Carminho o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana- en una obra que es defineix com "immersiva i innovadora". Segons Sony, el disc crea un espai sonor on "el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en l'altre", i on l'espiritualitat i la transformació serveixen de fil conductor.
La participació de l'Escolania reforça aquest to transcendent que travessa Lux. La combinació de la veu blanca dels escolans amb l'orquestració simfònica i la veu de Rosalía promet moments d'una gran intensitat emocional. Aquesta col·laboració suposa, a més, un reconeixement al prestigi internacional del cor montserratí, una de les institucions musicals més antigues i admirades de Catalunya.
Un àlbum dividit en quatre moviments
Lux és el quart treball de Rosalía, després de Motomami (2022), El Mal Querer (2018) i Los Ángeles (2017). L'àlbum es presenta com una obra conceptual articulada en quatre moviments que busquen transmetre un viatge sonor i emocional.
El primer, MOV I, inclou cinc cançons: Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana i Mio Cristo. En el MOV II, s'hi troben temes com Berghain -del qual l'artista ja n'havia publicat la partitura-, La perla, Mundo nuevo i De Madrugá. El MOV III agrupa Dios es un stalker, La yugular, Focu ranni (exclusiva per al format físic), Sauvignon blanc i Jeanne (també exclusiva per a CD i vinil). Finalment, el MOV IV clou el recorregut amb Novia robot (només disponible en format físic), La rumba del perdón, Memória i Magnolias.
Gravat amb l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Daníel Bjarnason, el disc combina la potència orquestral amb la sensibilitat de veus convidades que representen diferents tradicions musicals. Entre elles, la portuguesa Carminho aporta el registre del fado, mentre que Estrella Morente i Silvia Pérez Cruz connecten amb l'arrel flamenca i mediterrània de la pròpia Rosalía.
Presentació sorpresa a Madrid
La cantant ha presentat Lux aquest dilluns a la nit amb una retransmissió en directe a les seves xarxes socials. L'acte ha començat a tres quarts de nou del vespre, amb milers d'espectadors connectats que han seguit com Rosalía es preparava per a l'esdeveniment juntament amb el seu equip i la seva germana. Durant la transmissió, l'artista ha comentat la filtració de la portada del disc a Times Square, un imprevist que ha lamentat però que no ha restat interès a la gran revelació de la nit.
Poc després, Rosalía s'ha dirigir a la plaça de Callao, a Madrid, on s'havia desplegat un cartell promocional. En arribar-hi, centenars de fans ja l'esperaven, i les pantalles dels edificis han començat a projectar imatges de l'artista vestida de blanc anunciant Lux i la seva data de llançament. Aquesta ha estat la seva primera aparició pública vinculada al nou treball, seguint l'estil performatiu i visual que ja caracteritza la seva trajectòria.
Un llançament anunciat a foc lent
L'artista de Sant Esteve Sesrovires havia anat deixant pistes del nou àlbum durant les darreres setmanes. Va canviar la icona de les seves xarxes socials, va publicar la partitura de Berghain i va compartir un vídeo amb una orquestra tocant davant seu, avançant el caràcter simfònic del projecte.
Amb Lux, Rosalía continua explorant els límits del pop contemporani, entre la tradició i la innovació, el so electrònic i el classicisme. El disc, que es publicarà a través de Columbia Records, proposa un recorregut on la veu i la producció conviuen amb arranjaments orquestrals, cors i textures vocals que volen portar l'oient a una experiència sonora total.
Una artista global catalana
Reconeixuda internacionalment per la seva capacitat d'experimentar amb gèneres com el flamenc, el pop, el reggaeton, l'R&B o el trap, Rosalía ha col·laborat amb noms com J Balvin, Travis Scott, The Weeknd, Billie Eilish, Tokischa, Ozuna o LISA. Els seus treballs anteriors han estat guardonats amb premis internacionals i han encapçalat les principals llistes d'èxits a l'Estat, Europa i els Estats Units.
Amb Lux, la cantant catalana signa una nova fita en la seva trajectòria. La incorporació de l'Escolania de Montserrat i d'altres veus icòniques no només reforça la dimensió espiritual i coral del projecte, sinó que també reafirma l'aposta de Rosalía per combinar arrel i experimentació, fe i modernitat, en una mateixa obra.