Sant Fruitós crea un concurs de músics per promoure talent amb premis de fins a 500 euros

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsa un concurs de músics amb l'objectiu de donar visibilitat al talent local i oferir oportunitats de promoció. Els guanyadors podran actuar al Mercat de la Terra i opten a premis econòmics que van fins als 500 euros.
Convocatòria oberta a artistes
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa un concurs de músics destinat a promoure i donar visibilitat al talent musical del municipi i dels voltants. La iniciativa està oberta tant a solistes com a grups, i permet als participants promocionar-se en un entorn cultural i públic.
El certamen se celebrarà durant la primera setmana de febrer de 2026, oferint als participants l'oportunitat de mostrar les seves habilitats davant d'un jurat professional.
Les persones interessades disposen fins al dimarts 27 de gener per presentar les seves sol·licituds, incloent-hi maquetes i tota la documentació requerida. Les bases de participació i les instruccions detallades es poden consultar en aquest enllaç.
Jurat i premis
El jurat del concurs estarà compost per professionals vinculats al món de la música, que avaluaran les propostes segons criteris artístics i tècnics.
Els premis establerts són els següents:
- 1r premi: 500 euros
- 2n premi: 350 euros
- 3r premi: 250 euros
- Del 4t al 10è premi: 100 euros
A més de la recompensa econòmica, els guanyadors tindran l'oportunitat de tocar en l'escenari de les diferents edicions del Mercat de la Terra, que se celebra el tercer dissabte de cada mes al municipi. Aquesta experiència permetrà als artistes arribar a un públic ampli i consolidar la seva trajectòria.
Una aposta pel talent local
L'Ajuntament destaca que el concurs busca fomentar la creativitat i donar suport als músics emergents, consolidant Sant Fruitós de Bages com un municipi actiu en iniciatives culturals. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia local de promoure l'art i la música, creant un espai de trobada entre artistes i públic.
Segons fonts municipals, la convocatòria vol ser un impuls per al talent emergent, oferint reconeixement i oportunitats reals de promoció. Els participants tindran així un espai per mostrar el seu art i guanyar experiència en actuacions en directe, alhora que contribueixen a enriquir la vida cultural del municipi.