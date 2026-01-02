Denunciades 22 persones per participar en partides il·legals de pòquer a Sant Fruitós

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un total de 22 persones per participar en partides il·legals de pòquer en un restaurant de Sant Fruitós de Bages. L'actuació policial es va produir la nit del 27 de desembre, després de tenir coneixement que en aquest local, que es trobava tancat al públic, s'hi estaven desenvolupant activitats de joc no autoritzades.
Actuació policial durant la nit
Els fets es remunten a la nit del divendres 27 de desembre, quan els Mossos d'Esquadra van rebre informació sobre la possible realització de partides de joc il·legal en un restaurant de Sant Fruitós de Bages. Segons aquesta informació, el local es trobava oficialment tancat al públic, però a l'interior s'hi estaria duent a terme una activitat relacionada amb el joc d'atzar.
Cap a la mitjanit, diverses patrulles dels Mossos es van desplaçar fins al lloc per comprovar els fets. Un cop a l'exterior del restaurant, els agents van observar moviments sospitosos de persones que entraven i sortien del local mentre pujaven i abaixaven la persiana, un comportament que va reforçar les sospites inicials sobre l'activitat que s'hi estava desenvolupant.
Tres taules de joc a l'interior del local
Davant aquests indicis, els agents van accedir a l'interior del restaurant. A la zona més interior del local, els Mossos van localitzar tres taules separades en què hi havia entre cinc i sis persones en cadascuna. Tots els grups estaven participant en partides de pòquer, utilitzant fitxes, cartes i tapets de joc específics per a aquesta activitat.
Durant la intervenció, la policia també va intervenir un total de 630 euros en efectiu, que presumptament estaven relacionats amb les partides que s'hi estaven disputant. A més dels diners, els Mossos van comissar tot el material vinculat a l'activitat de joc il·legal.
Denúncies i possibles sancions
Com a resultat de l'actuació, els Mossos d'Esquadra van denunciar un total de 22 persones, tant participants com organitzadors, per una infracció de la Llei del joc de Catalunya. Els agents van informar totes les persones implicades que quedaven denunciades administrativament per la seva participació en aquestes partides il·legals.
Segons el règim sancionador vigent, aquest tipus d'infraccions pot comportar sancions econòmiques importants. En el cas dels participants, les multes poden arribar fins als 30.000 euros, mentre que per al responsable del local les sancions poden ascendir fins als 600.000 euros.