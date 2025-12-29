Detinguts quatre joves per robatori al camp de futbol de Castellbell i el Vilar

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre joves de Castellbell i el Vilar, dos d'ells menors d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i danys a les instal·lacions del Camp Municipal de Futbol on porta a terme la seva activitat el Club Esportiu Castellbell. A més, un dels detinguts se'l relaciona amb diversos episodis de llançament de rocs sobre vehicles que circulaven per l'autopista C-16 durant aquestes dates de Nadal.
Els fets han succeït aquesta mitjanit del 28 al 29 de desembre, quan la policia catalana ha detectat que algú forçava els accessos a la instal·lació esportiva. Quan les patrulles han arribat al lloc hi han trobat els quatre joves, que també havien intentat accedir al bar del camp de futbol amb la intenció de robar-hi.
Actualment, s'estan avaluant els danys materials ocasionats, ja que durant l'assalt s'han forçat reixes i finestres, a més de causar destrosses al mobiliari de les instal·lacions municipals.
Condemna de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha emès un comunicat on condemna els fets i es posa al costat del Club Esportiu Castellbell, alhora que referma el seu compromís amb la seguretat i la protecció dels equipaments i entitats del municipi.
Més joves relacionats amb el llançament de rocs a la C-16
En paral·lel, els Mossos d'Esquadra continuen la investigació per identificar la resta de joves que haurien participat en el llançament de rocs sobre vehicles a la C-16.