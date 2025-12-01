Manresa redueix amb força els robatoris violents i els delictes que generen més alarma social

El balanç de criminalitat convencional ha augmentat un 9,4% a Manresa en els primers nou mesos de 2025 respecte del mateix període de l'any anterior, segons el balanç de criminalitat dels primers tres trimestres de l'any publicats aquest dilluns pel Ministeri de l'Interior espanyol. Aquest creixement és degut, sobretot, a l'augment dels furts -el tipus delictiu més lleu-, que suposen gairebé una tercera part del total de fets delictius durant el període.
Descens dels robatoris amb força o violència
A la part positiva de l'estadística s'hi han de posar els delictes que provoquen més alarma social entre la població. Els robatoris amb violència i intimidació baixen gairebé a la meitat, un 47,7%, dels 151 casos fins a setembre de 2024, fins als 79 fins a setembre de 2026. Els robatoris amb força en habitatges, establiments i altres instal·lacions també baixen, però menys, un 12,5%: de 184 delictes el 2024 a 161 el 2025. Les agressions i les baralles tumultuàries passen de 47 a 42, un 10,6% menys.
Pugen els furts i les delictes contra la llibertat sexual
A la part negativa s'hi situen, per nombres absoluts, els furts, que pugen un 19,6%, de 827 delictes el 2024 a 989 el 2025. També la sostracció en l'ús de vehicles creix substancialment, de 31 a 67 casos, més del doble. Finalment, els delictes contra la llibertat sexual també pugen un 25,7%, de 35 a 44 casos entre 2024 i 2025.
El Ministeri de l'Interior computa dades provinents dels Mossos d'Esquadra, Policía espanyola, Guàrdia Civil i Policia Local de Manresa, que entren les xifres al Sistema Estadístic de Criminalitat.