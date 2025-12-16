Desarticulat un grup criminal a Manresa que sostreia motocicletes per vendre-les a peces

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 23, 30 i 31 anys com a presumptes membres d'un grup criminal especialitzat en el robatori de motocicletes a l'àrea metropolitana de Barcelona i el seu posterior desmuntatge en un garatge de Manresa. En l'escorcoll del local, la policia va localitzar més de seixanta paquets amb peces de motos sostretes.
Investigació iniciada a partir d'una denúncia
La investigació es va iniciar a finals del mes de setembre, quan els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Manresa van rebre la denúncia d'una motocicleta sostreta a Barcelona que havia estat vista posteriorment a la capital del Bages. Aquesta informació va permetre obrir una línia de recerca per aclarir la possible presència de vehicles robats al municipi.
A partir de les primeres comprovacions, els agents van poder constatar que en un garatge de Manresa hi havia diverses motocicletes sostretes. A mesura que avançaven les indagacions, els Mossos van confirmar que no es tractava d'un cas aïllat, sinó de l'activitat d'un grup criminal organitzat.
Un grup amb rols diferenciats
Segons la investigació policial, el grup actuava de manera estructurada i amb tasques repartides. Una part dels integrants s'encarregava de sostreure motocicletes estacionades a la via pública en diferents poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un cop robats els vehicles, els carregaven en una furgoneta i els transportaven fins a Manresa.
L'altra part del grup assumia les tasques al garatge, on les motocicletes eren desmuntades peça per peça. Les parts resultants s'empaquetaven acuradament amb l'objectiu de ser distribuïdes i venudes posteriorment, presumptament en el mercat il·legal de recanvis.
Detencions i escorcoll del garatge
Els dies 10 i 11 de desembre, els Mossos d'Esquadra van dur a terme les detencions. El primer dia es van arrestar dos dels integrants del grup. Posteriorment, es va realitzar una entrada i escorcoll al garatge investigat, situat a Manresa.
A l'interior del local hi havia dos trasters diferenciats. En un d'ells, els agents van localitzar un espai habilitat com a taller, on els autors desmuntaven les motocicletes. A l'altre traster, hi havia nombrosos paquets embolicats que contenien peces de motos ja preparades per a la seva distribució i venda.
En total, entre els dos espais es van localitzar més de seixanta paquets amb peces corresponents a sis motocicletes que constaven com a sostretes.
Un tercer detingut i investigació oberta
L'endemà de l'escorcoll, els Mossos van localitzar i detenir un tercer membre del grup criminal, completant així les tres detencions practicades fins ara. Tot i això, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb aquests fets.
Als arrestats se'ls atribueixen delictes de robatori i furt d'ús de vehicles, receptació i pertinença a grup criminal. Els tres detinguts van passar el 12 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.