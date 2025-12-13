Demanen 16 anys de presó per a un veí del Bages acusat de violar i maltractar la parella

La secció 20a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 18 de desembre un veí del Bages -de qui no ha transcendit el municipi de residència- a qui la Fiscalia acusa d'un delicte de maltractament habitual, dos delictes de maltractament familiar i un delicte d'agressió sexual per violació, i per a qui demana una condemna acumulada de 16 anys i 4 mesos de presó. L'acusat es troba en presó provisional des del 14 de juliol de 2023 pels fets que es jutgen.
Segons la Fiscalia, acusat i víctima van mantenir una relació sentimental entre desembre de 2022 i juliol de 2023, que va estar marcada des de l'inici per l'actitud possessiva, gelosa i agresiva d'ell, i que es va agreujar en els mesos de maig, juny i juliol. En l'habitació on convivien, l'acusat va sotmetre la seva parella a "contínues agressions físiques i humiliacions, com arrossegar-la pels braços o els cabells, colpejar-la als peus amb una cadena de ferro, privar-li la respiració amb un coixí a la cara o colpejant-la a la panxa".
L'acusació apunta que també va exercir un fort control sobre ella controlant els seus moviments, no deixant-la sortir de l'habitació i tancant-la des de fora amb un forrellat, instigant a la seva exparella i enviant-li fotos íntimes per fer-li veure que "era seva", atemorint-la i insultant-la, i amenaçant-la amb apunyalar-la o amb fer que l'expulsessin de l'Estat perquè no tenia papers.
Aquesta situació va comportar-li a la víctima una situació permanent de torbació, temor, desassossec i aïllament, derivant en una relació de total dependència i submissió.
Agressions i violació
En aquest context, entre maig i juny de 2023, l'acusat va presionar fortament el cap de la seva parella contra la paret de la cuina provocant-li un important hematoma al front, però no va poder anar a cap centre mèdic per a fer-se atendre. Poc després, també a la cuina, la va colpejar amb molta força a l'esquena causant-li una contusió, però igualment no va anar al metge.
Finalment, la nit entre el 9 i 10 de juliol d'aquell any, davant de la negativa d'ella a mantenir relacions sexuals, la va bufetejar, li va tibar dels cabells, la va agafar dels braços i la va violar repetidament, mentre la insultava i la colpejava amb un tovalloler.
L'endemà va poder anar a l'hospital de Sant Joan de Déu on li van comprovar un hematoma recent de set centímetres a la cuixa de la nit de la violació, i altres hematomes més antics corresponents a les agressions que havia patit les darreres setmanes.
Petició de condemna
Per tot plegat, la Fiscalia demana per a l'acusat 1 any de presó pel delicte de maltractament habitual i dues penes de 8 mesos de presó pels dos delictes de maltractament familiar. A part també demana 14 anys de presó pel delicte d'agressió sexual.
Pel que fa a responsabilitat civil, la Fiscalia proposa una indemnització de 320 euros a favor de la víctima per les lesions, i de 9.000 euros pel dany moral causat per la violació. Com a mesures de prevenció, l'acusació també demanda 8 anys de llibertat vigilada, d'impossibilitat de treball amb menors i de prohibició d'acostament o comunicació a la víctima a comptar a partir del compliment de la condemna de presó.