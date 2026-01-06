El Baxi Manresa supera l'Aris en una bona nit europea (113-99)

Regal de Reis del Baxi Manresa a la seva afició després del triomf contra l'Aris de Salònica. Després d'una primera part en què els bagencs han gaudit de més de trenta punts al seu favor, el partit se'ls ha complicat en un darrer període en què els grecs s'han col·locat a només vuit punts quan quedaven més de tres minuts de joc. El triomf manresà s'explica per la labor de molts jugadors. Gerard Fernández i Agustín Ubal han estat esplèndids a la primera part. I quan el partit més cremava han aparegut dos veterans com Retin Obasohan i Ferran Bassas per certificar la setena victòria de la temporada a l'Europcup. A més de la victòria, el Baxi Manresa té l'afegit d'assegurar-se el bàsquet average.
Ferran Bassas, Agustín Ubal, Álex Reyes, Louis Olinde i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Bryan Forb, Stylianis Poulianitis, Danilo Andjusic, Arnoldas Kulboka i Amine Noua, els de l'Aris de Salònica. La sortida del Baxi Manresa ha estat prou bona. Cinc punts seguits i un tap de Kao eren les primeres accions positives del partit. Ubal continuava amb el seu bon moment de cara a cistella. A més, els bagencs dominaven el rebot en defensa. L'uruguaià no estava sol. La resta de companys també trobaven bones opcions i no tenien por a llançar. Marcis Steinbergs, Max Gaspà, Álex Reyes... Tots eren capaços d'aportar a la causa col·lectiva. Sense oblidar un Gerard Fernández en estat de gràcia. Sis punts seguits del jugador del planter posaven el 35-18 al marcador al final del primer quart.
El domini bagenc ha continuat. Pel cantó grec, només Jones era capaç d'anotar amb continuïtat. Fernández seguia vivint el seu moment dolç i engreixava el seu compte particular fins als deu punts. L'afició l'ha premiat corejant el seu nom quan Diego Ocampo l'ha substituït. Sense el jove jugador, el Baxi Manresa ha mantingut el nivell. Seguia anotant amb continuïtat i no tenia cap moment de relaxament en defensa. Grant Golden també trobava l'encert i anotava dos llançaments de dos punts des del coll de l'ampolla. Els bagencs han arribat a tenir més de trenta punts al seu favor. Una petita reacció de l'Aris ha fixat el 63-38 al descans.
Al Baxi Manresa li ha costat més al començament de la segona part. Només quatre punts als primers tres minuts. La situació en cap cas no era perillosa. Però tampoc valia donar cap senyal a l'Aris que podia entrar al partit. Fernández seguia trobant bones posicions per continuar amb el seu millor partit de l'encara curta carrera professional que acredita el manresà. Malgrat que els grecs han retallat quatre punts, el Baxi Manresa tenia el partit molt ben encarat (87-66).
Un parcial de 0-7 provocava un temps mort d'Ocampo. La distància era només de catorze punts a favor del Baxi Manresa quan quedaven més de vuit minuts per acabar el partit. L'Aris ha retallat una mica més, abans dels primers punts bagencs al quart definitiu obra d'Obasohan. El belga s'ha carregat l'equip a l'esquena en uns moments en què la dinàmica havia canviat i el conjunt visitant dominava el ritme de partit. A base de triples, jugadors i seguidors grecs creien que la remuntada era possible (95-81, minut 35). Com altres vegades ha fet el Baxi Manresa, l'Aris tampoc no ha abaixat els braços. Punt a punt, seguien descomptant diferència. Bassas feia esclatar el Nou Congost amb dos triples que valien molt en aquells moments. Com també ha tingut un gran pes una personal forçada per Obasohan. Han estat cops ja impossibles per a l'Aris. El 113-99 final situa en bon lloc el Baxi Manresa de cara a quedar entre els sis primers del seu grup.
Incidències: Rain Peerandi (Estònia), Uros Obrknezevic (Sèrbia) i Manuel Attard (Itàlia). Han eliminat Bryan Jones. L'Aris ha comptat amb una nodrida representació a la grada que han fet molt soroll.