Diego Ocampo agraeix el suport de l'afició una vegada més

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha volgut agrair un cop més el suport de l'afició a l'equip en el partit contra l'Aris. L'entrenador de l'equip manresà ha posat dos moments viscuts recentment per posar en valor aquesta situació. La primera ha estat veure un Nou Congost que feia goig en la festivitat de Reis. I el segon, els ànims que van rebre els seus jugadors a València diumenge passat després d'una dura derrota. Els seguidors bagencs van animar l'equip a l'exterior del Roig Arena sota la pluja. Per això, des del Baxi Manresa no es va dubtar a baixar de l'autobús i agrair el gest als seus seguidors.
Del partit, Ocampo n'ha comentat que el seu equip ha començat molt bé amb una bona defensa i un bon balanç. Tot i la gran renda obtinguda, el gallec sabia que la segona part seria molt diferent i que als seus jugadors els caldria tornar a guanyar el partit. "Al quart període hem sabut patir", ha destacat.
Ocampo ha destacat la importància de jugadors com Retin Obasohan i Marcis Steinbergs al tram final del partit. Un altre home determinant ha estat Ferran Bassas. El base badaloní ha sumat dos triples importants al tram decisiu. Per al seu entrenador, més que l'encert és important la determinació. I aquest és un dels motius del fitxatge de Bassas per al Baxi Manresa.
Pierre Oriola ha jugat menys de vuit minuts contra l'Aris. El pivot targarí està en bones condicions físiques i la manca de minuts forma part de la gestió de la plantilla. "Hem de rotar els jugadors tot i que no puc rotar com voldria", ha cometat Ocampo.
Aquesta rotació es podria incrementar contra el Breogan el proper dissabte. Eli Brooks i Hugo Benítez evolucionen bé de les seves lesions i divendres es decidirà si tots dos poden jugar contra el Breogan, només en juga un o no ho fa cap dels dos. L'única cosa que no farà el Baxi Manresa és córrer riscos.
Igor Milic valora la reacció del seu equip a la segona meitat
Per part de l'Aris de Salònica, Igor Milic, ja havia advertit dels perills del Baxi Manresa als seus jugadors els dies previs de partit. Als primers deu minuts, no han estat capaços de frenar-ho. Però després, els grecs han millorat i s'ha mostrat més competitius. "Hem estat malament al primer quart però a la resta hem competit", ha expressat Milici.