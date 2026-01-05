El Baxi Manresa no pot frenar la força del València Bàsquet (103-76)

La bona voluntat del Baxi Manresa no ha estat suficient per assaltar el Roig Arena. El València Bàsquet ha fet bons els pronòstics i s'ha imposat amb claredat. Una jornada més s'han fet evidents els problemes a l'interior. Un altra problema ha estat en la direcció del joc. I el tercer problema han estat les pèrdues de pilota. Un total de 22. El Baxi Manresa ha estat un equip quan Ferran Bassas era la pista i un altre sense el base badaloní. Louis Olinde, Agustín Ubal i Pierre Oriola també han ofert bons minuts. Massa pocs per combatre un dels millors equips d'Europa.
Ferran Bassas, Agustín Ubal, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Pierre Oriola han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Jean Montero, Omari Moore, Josep Puerto, Jaime Pradilla i Neal Sako, els del València Bàsquet. Els bagencs han començat encertats des de l'exterior com en partits anteriors. Reyes i Steinbergs l'han encertat ens els seus primers intents. Un cop l'extremeny i dos el letó. L'aler també ha aconseguit trobar una bona posició sota la cistella per situar el 6-11 (minut 3). Els taronja' han aconseguit tallar l'encert del Baxi Manresa. A més, han imposat la seva superioritat física dins la pintura per aconseguir cistelles senzilles. Fent-ho fàcil, els de Pedro Martínez han passat a controlar el partit combinant accions a prop de l'anella amb llançaments de tres punts. Fins a quatre de seguits n'han transformat els locals que els han permès obrir un primer forat rellevant (30-22, minut 10).
El Baxi Manresa intentava mantenir-se viu. Bones jugades de Reyes i Olinde anaven en aquesta línia. Però la manca de continuïtat i la feblesa defensiva impedien que els bagencs s'acostessin en excés al seu rival. Fins que el jove Gerard Fernández mostrava una vegada més que a descarat ningú el guanya. Un triple del jugador del planter posava el 39-35 al marcador. Steinbergs també anotava per completar un parcial de 0-10 que feia empipar Martínez. La feblesa dins la pintura seguia sent un punt feble. Novament, una estirada local ha posat distància entre valencians i manresans. Del 43-40 s'ha passat al 56-42 que el marcador registrava al descans.
Ubal ha assumit protagonisme al començar la segona part. L'uruguaià ha sumat vuit punts seguits que mantenien el partit en uns guarismes similars als que hi havia al descans. Però ha estat massa sol. I circumstàncies com aquesta s'acostumen a pagar davant un equip de la qualitat del València Bàsquet. Com en partits anteriors ha semblat que al Baxi Manresa se li acabava la bateria. Els vint punts de diferència ha estat ben aviat una realitat. Pensar en la victòria semblava una quimera. Al Baxi Manresa li quedava recuperar sensacions i retallar tot allò que pogués. Aquesta resiliència li ha permès perdre el quart per un sol punt i quedar a quinze a manca del darrer quart (78-63).
L'últim període ha començat amb una fàcil cistella dels valencians. Ben aviat la renda local ha tornat als vint punts. Una altra vegada, l'objectiu del Baxi Manresa havia de ser no fondre's com va passar dimarts passat a Israel. Però el perill de sortir escaldat era palpable. Tampoc ha estat el més important però els bagencs han evitat que la desfeta arribés a la trentena (103-76).
Incidències: Martín Caballero, Joaquín García González i Cristóbal Sánchez Cutillas han arbitrat el partit.