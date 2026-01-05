Diego Ocampo: «Els jugadors s'hi estant deixant la pell»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha posat en valor les dificultats de jugar contra un equip del nivell del València Bàsquet. "El partit ha estat dur i exigent", ha declarat l'entrenador. Malgrat la diferència de 27 punts en contra, Ocampo no ha estat crític amb uns jugadors que "s'hi estant deixant la pell".\r\n\r\nPer a l'entrenador del Baxi Manresa, tres han estat les claus que han decidit el partit. Una ha estat la superioritat valenciana en el rebot. Un segon aspecte l'encert local en els llançaments de dos punts que ha superat el 60%. I un darrer punt les pèrdues de pilota. En total han estat 22. Algunes per mèrit del rival però altres per errors del Baxi Manresa.\r\n\r\nUn dels debats que hi ha entorn al joc del Baxi Manresa és un possible excés de llançaments de tres punts. Ocampo creu més que els seus jugadors han de millorar la selecció del llançament que no pas la quantitat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa no pot frenar la força del València Bàsquet (103-76) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\nPedro Martínez creu que el seu equip ha fet bé moltes coses\r\n\r\nA la banda valenciana, Pedro Martínez ha valorat la feina que han fet els seus jugadors durant els quaranta minuts. Aquest esforç ha permès el València Bàsquet tenir el partit controlat durant la major part dels minuts. "Hem estat seriosos i hem fet bé moltes coses", ha valorat Martínez. L'entrenador dels ‘taronja' també destacat l'amplitud d'una plantilla de gran qualitat.\r\n