Sant Fruitós acull amb èxit el primer torneig del circuit MundoPickleball 2026

Shooter Club Pickleball & Life ha organitzat aquest cap de setmana a Sant Fruitós de Bages el primer torneig oficial de MundoPickleball al municipi, amb la participació de jugadors de diversos punts de l'Estat.
Més de 80 participants al torneig
Shooter Club Pickleball & Life ha celebrat aquest cap de setmana el primer torneig oficial de MundoPickleball organitzat a Sant Fruitós de Bages. La competició s'ha disputat al complex esportiu del club, que disposa de nou pistes cobertes, i ha estat una de les primeres proves del Circuit MundoPickleball 2026.
El torneig ha comptat amb més de 80 participants provinents de diferents punts de Catalunya, Aragó i Madrid. En total, sumant jugadors, acompanyants, públic i equip organitzatiu, un centenar llarg de persones han passat per les instal·lacions durant el cap de setmana.
Un cap de setmana de competició i convivència
L'esdeveniment s'ha desenvolupat en un ambient marcat per la convivència entre jugadors de diferents nivells i per l'activitat constant a les pistes. Des de l'organització destaquen també el nivell competitiu i el dinamisme característic de les proves del circuit MundoPickleball, que impulsa un calendari amateur amb l'objectiu de fomentar l'expansió d'aquest esport.
Des de Shooter Club Pickleball & Life valoren molt positivament la primera experiència organitzant una prova del circuit i asseguren que el torneig confirma l'existència d'una comunitat creixent al voltant del pickleball.
Mirada posada en futures activitats
Després d'aquesta primera edició, el club ja treballa en l'organització de noves proves i activitats per continuar promovent el pickleball al territori i ampliar la comunitat esportiva local. L'objectiu és consolidar Sant Fruitós de Bages com una de les seus destacades dins del circuit.