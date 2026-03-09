Els jutjats mantenen el desnonament d'una família amb el pare hospitalitzat a Manresa

Els jutjats de Manresa han decidit no suspendre el desnonament d'una família malgrat que el pare es troba hospitalitzat. El llançament està previst per aquest dimarts al matí.
El desnonament es manté malgrat la situació mèdica
Els jutjats de Manresa han decidit aquest dilluns tirar endavant el desnonament d'un veí de la ciutat que es troba hospitalitzat des de dijous passat. La decisió afecta la seva família, amb dos menors escolaritzats a l'Institut-Escola Manresa, que viu en un pis propietat de Divarian, el principal propietari 100% privat d'habitatges a Manresa.
Segons s'ha exposat davant del jutjat, la família havia presentat un informe mèdic que acreditava que el pare es troba ingressat a l'hospital a causa d'una malaltia. Tot i això, tant la propietat com els jutjats han decidit continuar amb el procediment i mantenir el llançament.
La PAHC Bages critica la decisió judicial
La PAHC Bages, col·lectiu pel dret a l'habitatge del qual forma part la família, ha denunciat públicament la situació i la qualifica d'"inhumana". Segons el col·lectiu, és una situació "barbàrica" que es pugui fer fora una persona de casa seva mentre està hospitalitzada.
També denuncien que la decisió es produeix en un context d'extrema crisi de l'habitatge, que dificulta trobar una alternativa residencial per a la família. La plataforma critica el paper dels jutjats i considera que s'ha prioritzat l'interès d'un fons d'inversió per sobre del dret a l'habitatge.
Convocatòria per intentar aturar el llançament
Davant la situació, la PAHC Bages ha fet una crida a la mobilització per intentar evitar el desnonament. La convocatòria està prevista per aquest dimarts, 10 de març, a les 8 del matí, davant de l'habitatge situat al carrer Puigmercadal número 18 de Manresa. El col·lectiu espera reunir persones per intentar impedir l'execució del llançament.