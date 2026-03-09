Manresa activa el lloguer de curta durada del servei de bicicletes elèctriques Baik

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa el servei de lloguer de curta durada del sistema municipal de bicicletes elèctriques compartides Baik. Després de completar la formació del personal vinculat al projecte, aquesta nova modalitat entra plenament en funcionament a partir d'aquest dilluns, 9 de març.
La iniciativa està pensada especialment per a turistes i visitants que vulguin desplaçar-se per la ciutat amb bicicleta elèctrica, però també permetrà que la ciutadania pugui provar el servei abans de contractar alguna de les subscripcions de llarga durada disponibles, com les mensuals, trimestrals o anuals.
Lloguers d'un dia, dos dies o una setmana
El nou servei permetrà llogar bicicletes per períodes d'un dia, dos dies consecutius o una setmana sencera. Les persones interessades podran formalitzar el lloguer a través de la pàgina web oficial de Baik o bé de manera presencial.
En aquest segon cas, el tràmit es podrà fer a l'Oficina de Turisme de Manresa o al local operatiu del servei, situat a la plaça Bages, 15. En tots dos punts es formalitzarà el contracte i es farà el lliurament de la bicicleta i dels accessoris necessaris.
Amb l'objectiu d'impulsar aquesta nova modalitat, l'Ajuntament ha activat una promoció de llançament amb preus bonificats que estarà vigent fins al 30 d'abril. Durant aquest període, el lloguer d'un dia tindrà un cost de 15 euros, el de dos dies consecutius serà de 30 euros i el d'una setmana sencera de 60 euros. En tots els casos caldrà dipositar una fiança de 50 euros.
Una aposta per la mobilitat sostenible
El sistema Baik forma part de l'estratègia municipal per fomentar una mobilitat més sostenible i reduir les emissions a la ciutat. El servei compta amb una flota de 200 bicicletes elèctriques i es complementa amb l'ampliació de la xarxa d'aparcaments per a bicicletes.
En aquest sentit, la ciutat ha incorporat recentment 36 noves estacions d'aparcament, arribant a un total de 91 punts amb 688 places distribuïdes per tot el municipi. Paral·lelament, també s'està treballant en la millora de la xarxa pedalable amb actuacions com la connexió de la carretera de Santpedor amb el Parc de l'Agulla i l'Anella Verda de Manresa, així com futurs enllaços amb l'Hospital de Sant Joan de Déu i el carril bici de Viladordis.
El projecte, que té un pressupost de 590.000 euros, està finançat amb fons europeus Next Generation.
Ruta turística amb bicicleta
Coincidint amb la posada en marxa del servei de curta durada, Manresa Turisme ha programat per al diumenge 29 de març una visita guiada amb bicicleta que recorrerà alguns espais patrimonials vinculats a la petjada d'Ignasi de Loiola a la ciutat.
L'itinerari, circular, començarà i acabarà al Museu del Barroc de Catalunya i inclourà parades en indrets com el Santuari de la Cova de Sant Ignasi, la Capella del Rapte o el Santuari de la Salut de Viladordis. Les inscripcions s'obriran aquest 9 de març a través del portal de Manresa Turisme amb un preu especial de 15 euros.