07 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

UManresa presentarà el nou grau en Dret amb una jornada sobre les professions jurídiques

L'acte del 13 de març reunirà professionals del sector per parlar del futur del dret i del nou grau que s'impartirà a Manresa

  • UManresa impartirà el grau de Dret des del curs 2026-27 -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de març de 2026 a les 08:57
Actualitzat el 07 de març de 2026 a les 09:24

UManresa presentarà el nou grau en Dret que començarà el curs vinent amb la jornada Les professions del dret, que tindrà lloc el 13 de març a la tarda. L'acte reunirà professionals del món jurídic i responsables acadèmics per reflexionar sobre la situació actual del sector i donar a conèixer les característiques dels nous estudis.

Una jornada amb professionals del món jurídic

La sessió es farà a la sala d'actes de l'edifici FUB2 i començarà a 2/4 de 5 de la tarda. L'acte es dividirà en dues parts, totes dues en format d'entrevista conduïdes pel director de Regió7, Josep Lluís Micó.

En la primera conversa participaran el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, David Casellas Roca, i la magistrada presidenta del Tribunal d'Instància de Manresa, Sílvia Mañas Vidal, que parlaran sobre la situació actual de les professions vinculades al dret.

Presentació del nou grau en Dret

La segona part de la jornada se centrarà en el nou grau que la Facultat de Ciències Socials d'UManresa començarà a impartir el curs vinent. En parlaran el degà de la facultat, Marc Bernadich Márquez, i el professor Albert Toledo Oms, responsable de la redacció del pla d'estudis.

El nou grau permetrà cursar per primera vegada els estudis de dret de manera presencial a la Catalunya Central, tant a Manresa com al campus de Vic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. La titulació s'ha dissenyat amb una metodologia basada en classes breus i amb un fort component pràctic, que inclourà simulacions, resolució de casos reals i foment del debat i l'oratòria.

Entre els trets diferencials del programa hi ha l'aposta pel català i la incorporació de noves tecnologies, com la intel·ligència artificial aplicada al dret.

Un grau vinculat al territori

La implantació del grau respon a la demanda de perfils jurídics a la Catalunya Central i compta amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Manresa i de diversos despatxos professionals del territori, que facilitaran també les pràctiques externes de l'estudiantat.

L'acte comptarà amb la benvinguda del rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Josep Eladi Baños Díez, i es clourà amb la intervenció del president del patronat de la Fundació Universitària del Bages i alcalde de Manresa, Marc Aloy. Per assistir a la jornada cal fer inscripció prèvia.

Et pot interessar