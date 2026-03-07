UManresa presentarà el nou grau en Dret amb una jornada sobre les professions jurídiques

UManresa presentarà el nou grau en Dret que començarà el curs vinent amb la jornada Les professions del dret, que tindrà lloc el 13 de març a la tarda. L'acte reunirà professionals del món jurídic i responsables acadèmics per reflexionar sobre la situació actual del sector i donar a conèixer les característiques dels nous estudis.
Una jornada amb professionals del món jurídic
La sessió es farà a la sala d'actes de l'edifici FUB2 i començarà a 2/4 de 5 de la tarda. L'acte es dividirà en dues parts, totes dues en format d'entrevista conduïdes pel director de Regió7, Josep Lluís Micó.
En la primera conversa participaran el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, David Casellas Roca, i la magistrada presidenta del Tribunal d'Instància de Manresa, Sílvia Mañas Vidal, que parlaran sobre la situació actual de les professions vinculades al dret.
Presentació del nou grau en Dret
La segona part de la jornada se centrarà en el nou grau que la Facultat de Ciències Socials d'UManresa començarà a impartir el curs vinent. En parlaran el degà de la facultat, Marc Bernadich Márquez, i el professor Albert Toledo Oms, responsable de la redacció del pla d'estudis.
El nou grau permetrà cursar per primera vegada els estudis de dret de manera presencial a la Catalunya Central, tant a Manresa com al campus de Vic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. La titulació s'ha dissenyat amb una metodologia basada en classes breus i amb un fort component pràctic, que inclourà simulacions, resolució de casos reals i foment del debat i l'oratòria.
Entre els trets diferencials del programa hi ha l'aposta pel català i la incorporació de noves tecnologies, com la intel·ligència artificial aplicada al dret.
Un grau vinculat al territori
La implantació del grau respon a la demanda de perfils jurídics a la Catalunya Central i compta amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Manresa i de diversos despatxos professionals del territori, que facilitaran també les pràctiques externes de l'estudiantat.
L'acte comptarà amb la benvinguda del rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Josep Eladi Baños Díez, i es clourà amb la intervenció del president del patronat de la Fundació Universitària del Bages i alcalde de Manresa, Marc Aloy. Per assistir a la jornada cal fer inscripció prèvia.