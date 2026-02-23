Espadaler confia que el nou grau en Dret a UManresa reforci el català a la justícia

Com va avançar Nació Manresa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) impartirà a partir del curs 2026-2027 el grau en Dret, una titulació que s'oferirà amb 80 places anuals, 40 al campus de Vic i 40 més a UManresa. En la presentació oficial dels estudis, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha subratllat que aquest nou grau pot esdevenir una eina clau per impulsar l'ús del català en l'àmbit judicial i reforçar el dret civil propi.
Un nou grau per a la Catalunya Central
Amb la incorporació del grau en Dret, la UVic-UCC ampliarà la seva oferta fins a 42 titulacions oficials i reforçarà l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques. Els estudis es podran cursar per primera vegada de manera presencial a la Catalunya Central, amb 40 places en horari de tarda al campus de Vic i 40 en horari de matí a UManresa.
La universitat ha presentat oficialment el nou grau en un acte institucional al Paranimf, amb la presència de representants del món acadèmic, jurídic i institucional.
El català i el dret civil, al centre del discurs
En la seva intervenció, Espadaler ha celebrat l'arribada dels estudis de Dret a Vic i Manresa i ha expressat el seu desig que contribueixin a fer front a dos grans reptes del sistema judicial català: incrementar l'ús del català als jutjats i consolidar el dret civil català. "Aquests reptes són cosa de tots: del departament, de l'advocacia, de la judicatura... i aquí també hi juga un paper important la universitat", ha afirmat.
El conseller ha assegurat que la formació de nous juristes al territori pot afavorir una major presència de la llengua pròpia en l'administració de justícia i ha remarcat el paper que pot tenir la universitat en aquest procés.
Reconeixement a la trajectòria de la universitat
Espadaler també ha posat en valor la trajectòria de la UVic-UCC dins el sistema universitari català, destacant la seva vinculació amb el territori i el compromís social des de la seva fundació. En aquest sentit, ha recordat els orígens de la institució l'any 1977 amb l'Escola de Mestres, definint aquella iniciativa com "una aposta per la democràcia", i ha desitjat que el nou grau en Dret continuï aquesta línia.
Durant l'acte, el conseller ha agraït la tasca del rector Josep Eladi Baños, que es troba a la recta final del seu mandat, i ha fet referència també al projecte del futur Palau de Justícia de Vic, explicant que el departament treballa per formalitzar l'acceptació del solar ofert per l'Ajuntament abans de l'estiu.