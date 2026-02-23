El Bages redueix un 25% els residus a l'abocador en cinc anys

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha tancat les dades de gestió de residus corresponents al 2025 amb una tendència clara: menys aportació al dipòsit controlat i més volum de materials gestionats a les plantes del Parc Ambiental de Bufalvent. Les xifres confirmen la consolidació d'un model basat en l'augment de la recollida selectiva i en la millora de les infraestructures.
Durant el 2025 han arribat a l'abocador 42.236 tones de residus, provinents tant de les recollides municipals com de les deixalleries. La dada suposa una nova reducció respecte als anys anteriors: el 2023 se n'hi van destinar 48.569 tones i el 2024, 47.354. En comparació amb fa cinc anys, l'aportació de fracció resta al dipòsit s'ha reduït un 25%.
Més selectiva i menys resta
Els municipis consorciats del Bages i una part del Moianès han generat aquest 2025 un total de 90.000 tones de residus, una xifra lleugerament superior a la dels darrers anys. De mitjana, cada habitant genera 455 quilos de deixalles anuals.
La dada més rellevant és l'augment de la recollida selectiva, que ja representa el 60% del total de residus recollits. Això implica que només el 40% acaba al dipòsit controlat. El 2024 l'índex de selectiva era del 51% i el 2023, del 48%, de manera que l'increment ha estat significatiu en només dos anys.
Segons el Consorci, aquests resultats responen a la implantació de sistemes de recollida d'alt rendiment en molts municipis, com els contenidors tancats amb identificació d'usuari o el model porta a porta. A aquest canvi s'hi va sumar la ciutat de Manresa l'any passat.
Més activitat al Parc Ambiental
Les plantes del Parc Ambiental de Bufalvent també reflecteixen aquesta evolució positiva. A la planta de compostatge s'hi han tractat 25.312 tones durant el 2025, un 31% més que l'any anterior. Pel que fa a la planta de transferència, dedicada principalment a envasos i vidre, s'hi han gestionat 13.631 tones, un 27% més que el 2024.
El servei de deixalleries manté igualment la tendència a l'alça. Al llarg del 2025, més de 220.000 usuaris han fet ús de les deixalleries fixes i més de 25.000 de les mòbils. En total, s'hi han recollit 25.500 tones de residus.
Un territori referent
Des del Consorci destaquen que la combinació de models d'alt rendiment, la promoció de la xarxa de deixalleries, les campanyes de sensibilització i la millora de les instal·lacions està permetent reduir progressivament la fracció resta, incrementar les fraccions selectives i generar compost de qualitat per a usos agrícoles i de manteniment d'espais verds.
El gerent del Consorci del Bages, Xavier Bosch, assegura que "les dades del 2025 confirmen que els ajuntaments i la ciutadania estan fent un esforç continuat per separar millor els residus" i remarca que es continua treballant amb els municipis per incrementar la recollida selectiva i consolidar el territori com a referent en la gestió de residus.