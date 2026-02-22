Tres manresans porten al Bages Centre un documental sobre la seva experiència a l'Amazones

El proper dijous 26 de febrer a 2/4 de 9 del vespre, els Cinemes Bages Centre acolliran la projecció d'A la deriva, un descens per l'Amazones, un documental d'aventura i viatge dirigit pel manresà Pol Ribera i protagonitzat també per dos joves de la ciutat.
Una aventura impulsiva filmada en primera persona
El film segueix l'Aleix Badia, en Pere Tió i el mateix Pol Ribera, tres amics de Manresa que documenten una travessia impulsiva per l'Amazones a bord d'una balsa construïda amb les seves pròpies mans. El descens, de 550 quilòmetres riu avall, esdevé una recerca profunda de connexió, llibertat i amistat més enllà del repte físic.
El resultat és el retrat sincer d'una odissea inesperada, viscuda i filmada en primera persona, que posa el focus en l'experiència compartida per tres manresans que han crescut junts.
Recorregut internacional i retorn a casa
La pel·lícula, de 83 minuts i rodada en català i castellà, s'inscriu dins del gènere documental d'aventura i viatge. Recentment, ha estat seleccionada als Barcelona Indie Awards i al València Independent Film Festival, i premiada als Bangkok Film Awards com a Millor Travel Film, consolidant el seu recorregut internacional.
El projecte neix d'un rodatge sense guió ni planificació prèvia, amb un equip tècnic mínim i un pressupost molt reduït, una aposta per la immediatesa que dota l'obra d'una autenticitat i una intimitat poc habituals.
La sessió comptarà amb la presentació dels protagonistes i un col·loqui posterior amb el públic, que permetrà conèixer de prop el procés creatiu i les vivències darrere la càmera. L'equip porta la projecció a Manresa, ciutat d'origen, amb la voluntat de compartir una història molt personal. Per facilitar la continuïtat del projecte i la seva presència en nous festivals, s'ha establert una entrada a preu solidari i una fila 0 per a qui vulgui donar suport al film.