Roger Coma i Maria Molins porten la comèdia dramàtica «Göteborg» al Kursaal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest cap de setmana l'obra Göteborg, escrita i dirigida per Jordi Casanovas i protagonitzada per Maria Molins i Roger Coma. La producció, que combina comèdia i drama al voltant de l'amor i la memòria, es podrà veure en dues funcions: dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Una història sobre records i segones oportunitats
La trama arrenca quan, després de trenta-dos anys de silenci, la Paula es presenta a casa del Sergi amb una proposta inesperada: reconstruir l'última nit del viatge que tots dos van fer a Göteborg, el moment en què la seva relació es va trencar per sempre.
Amb l'única ajuda d'un vell diari i records fragmentats, els dos protagonistes tenen una sola nit per intentar aclarir què va passar realment. El retrobament es converteix així en un interrogatori creuat sobre el passat, els sentiments i les decisions que marquen una vida.
Un diàleg entre el passat i el present
La història avança a contrarellotge i incorpora la presència dels seus jo de divuit anys, fet que permet confrontar el passat amb el present i revisar les decisions que van prendre en aquell moment.
L'obra planteja preguntes sobre l'amor, la memòria i les segones oportunitats: què busca realment la Paula en aquest retrobament, tancar un episodi pendent o reobrir una porta que potser no s'hauria d'haver tancat? També convida a reflexionar sobre si és possible decidir voluntàriament enamorar-se.
A escena, Maria Molins i Roger Coma comparteixen repartiment amb Berta Racasball i Jan Mediavilla.
Entrades i proper espectacle
Les entrades per veure Göteborg tenen un preu de 26 euros, amb descomptes fins als 24 euros per a majors de 65 anys i titulars del carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
La programació del cicle Toc de Teatre continuarà els dies 25 i 26 d'abril amb la representació de Els fills, de Lucy Kirkwood, també a la sala gran del Kursaal.