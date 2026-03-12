Un llibre repassa el segle d'història de la Penya Ciclista Bonavista de Manresa

La Penya Ciclista Bonavista commemora el seu centenari amb la publicació del llibre Penya Ciclista Bonavista 1926–2026. El batec d'una gran família, una obra de Josep Massanés González que repassa els cent anys d'història de l'entitat manresana. El volum reconstrueix la trajectòria del club des de la seva fundació fins a l'actualitat i posa en relleu el seu paper en la promoció del ciclisme i del cicloturisme a la ciutat i al territori.
Un recorregut per cent anys d'història
El llibre ha estat publicat per l'editorial manresana Zenobita edicions i coincideix amb la celebració del centenari de la Penya Ciclista Bonavista, fundada el 12 de març de 1926. L'edició ha comptat amb el suport de l'empresa Oliva Torras.
L'obra ofereix un relat documentat i accessible sobre l'evolució de l'entitat al llarg de tot un segle. Per elaborar-lo, l'autor ha utilitzat arxius documentals, material d'hemeroteca i testimonis de socis i membres de la junta, amb l'objectiu de reconstruir la història d'una entitat que ha estat un referent esportiu i social a Manresa.
A través d'aquest treball es ressegueix el desenvolupament del ciclisme modern a Europa i la seva implantació a Catalunya, així com la trajectòria de la Penya Ciclista Bonavista dins aquest context.
Una història explicada en cinc etapes
El llibre s'estructura com si fos una cursa ciclista, dividida en cinc etapes que recorren els principals períodes de la història de l'entitat. Aquestes etapes abasten des de la fundació i la consolidació de la penya durant les primeres dècades del segle XX fins als anys de la postguerra, el creixement posterior i la seva projecció internacional.
El relat arriba també fins a l'actualitat, marcada per la diversificació de disciplines esportives vinculades al ciclisme, com el BTT, el triatló o les proves de llarga distància.
L'esperit d'una entitat centenària
Més enllà de la vessant esportiva, el llibre posa en relleu el component humà i comunitari de la Penya Ciclista Bonavista. Tal com apunta el subtítol El batec d'una gran família, l'entitat s'ha configurat al llarg del temps com un espai de convivència i amistat entre generacions de ciclistes.
L'obra també inclou un annex amb deu rutes clàssiques de la penya, itineraris emblemàtics del cicloturisme de la zona que formen part de la memòria col·lectiva de molts practicants d'aquest esport.
El llibre té 200 pàgines, un format de 21 x 28 centímetres i un preu de venda de 25 euros.
Presentació a la Plana de l'Om
La presentació del llibre tindrà lloc aquest divendres, 13 de març, a les 7 de la tarda, a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, en el marc dels actes de commemoració del centenari de la Penya Ciclista Bonavista.