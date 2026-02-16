Manresa estrenarà una fira del llibre infantil i juvenil en català amb autors i tallers

Manresa acollirà el dissabte 14 de març la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català de la ciutat, impulsada per Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i UManresa. La proposta convertirà el campus universitari en un espai de trobada entre autors, lectors, llibreries, biblioteques, famílies i professionals del foment lector, amb activitats durant tota la jornada, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, als espais interiors i exteriors de l'edifici FUB4. La iniciativa neix amb la voluntat de promoure la lectura en català entre infants i joves, donar visibilitat a la producció editorial en aquesta llengua i reforçar el teixit cultural vinculat al llibre infantil i juvenil.
Una jornada dedicada al llibre infantil i juvenil en català
La ciutat de Manresa celebrarà el 14 de març la primera edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català. La iniciativa és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i la Fundació Universitària del Bages - UManresa, que han impulsat la creació d'aquest nou espai cultural.
La fira es desenvoluparà durant tot el dissabte i combinarà activitats literàries, educatives i lúdiques pensades especialment per al públic infantil i juvenil i per a tots els agents implicats en la promoció de la lectura. L'objectiu és doble: d'una banda, donar a conèixer la producció literària en llengua catalana dirigida a infants i joves i, de l'altra, promoure l'hàbit lector entre aquest col·lectiu.
La trobada també vol esdevenir un punt de connexió entre lectors, autors, mediadors de clubs de lectura, llibreters, bibliotecaris, famílies i altres professionals que treballen per fomentar el gust per la lectura entre les generacions més joves.
Activitats durant tot el dia al campus universitari
La programació començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda. L'activitat es concentrarà a la zona universitària, principalment als espais interiors i exteriors de l'edifici FUB4, un equipament vinculat a la formació de mestres i educadors i a diferents serveis educatius del campus.
Durant la jornada hi haurà presentacions de llibres, estands de llibreries, tallers d'escriptura i d'il·lustració, una mostra de glosa i espais específics pensats per als més petits, com racons de narració de contes i jocs de falda.
També es preveu que la fira serveixi com a espai de trobada per a mediadors de clubs de lectura, reforçant així el paper dels professionals que treballen per acostar la lectura al públic infantil i juvenil.
Una iniciativa amb voluntat de continuïtat
L'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, ha posat en valor la col·laboració entre les entitats promotores i ha destacat la voluntat que la fira tingui recorregut en el temps. Segons ha explicat, és la primera edició però neix amb l'objectiu de consolidar-se i tenir continuïtat.
També ha remarcat la implicació de les llibreries de la ciutat per disposar d'un espai específic dedicat a la promoció de la producció editorial en català adreçada a infants i joves.
Connexió amb la missió educativa i cultural del campus
Per la seva banda, Sílvia Mas, directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages - UManresa, ha explicat que la fira s'ha concebut com un espai festiu orientat a la promoció de la lectura entre les generacions més joves.
Segons ha detallat, aquest objectiu connecta amb la missió i l'esperit de la Comissió Josep Maria Aloy, vinculada a la biblioteca Rovelló i al treball del Centre de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil. També ha remarcat que el fet d'acollir la fira al campus i a l'edifici FUB4 dona continuïtat a la feina que ja s'hi fa en formació de mestres i en serveis educatius.
La literatura infantil i juvenil, clau per al futur de la llengua
Des de Plataforma per la Llengua, Conxita Güell ha destacat la importància del binomi entre literatura i públic infantil i juvenil per garantir el present i el futur del català.
Ha assenyalat que la literatura és alhora cultura i indústria i que infants i joves constitueixen un públic en construcció, que encara està configurant els seus gustos culturals. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d'apostar decididament per aquest àmbit.
També ha relacionat la participació de l'entitat en la fira amb altres iniciatives que impulsa per promoure el català entre el públic jove, com activitats vinculades al gaming, al còmic, a la música urbana o a les xarxes socials.
Implicació del teixit cultural i educatiu de la ciutat
La comissió organitzadora fa aproximadament mig any que treballa en la definició del programa. Durant aquest temps s'han anat incorporant diferents col·lectius implicats en la promoció de la lectura entre el públic més jove.
Entre aquests agents hi ha les biblioteques manresanes, que prepararan racons de lectura adaptats per edats; el CAE, que organitzarà espais de joc i tallers vinculats a la literatura, i Tàndem LIJ, que dinamitzarà una trobada de mediadors de clubs de lectura amb la col·laboració d'IBBYcat, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
Participació de llibreries i editorials
La fira comptarà amb la implicació de llibreries de Manresa, que participaran amb estands de venda de llibres i amb activitats de dinamització cultural. Entre aquestes activitats hi haurà la presentació de llibres i tallers específics, com un taller de manga.
També hi participarà l'editorial Zenobita, reforçant la presència del sector editorial dins la fira i contribuint a donar visibilitat a la producció literària infantil i juvenil en català.
Un projecte amb dimensió educativa i cultural
La fira també compta amb el suport de la Comissió Josep Maria Aloy, vinculada al Centre de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil d'UManresa, que col·laborarà en accions de dinamització d'espais de promoció de la lectura.
A més, s'ha creat una web específica de la fira on es podrà consultar el programa complet i on es podran formalitzar les inscripcions a aquelles activitats que ho requereixin.
El cartell, fruit del talent local
El cartell de la fira és obra d'Alba Cirés Corral, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. La seva proposta va ser seleccionada en el marc d'un concurs en què van participar diferents estudiants del centre, reforçant així la implicació del teixit educatiu i cultural local en el projecte.
Una aposta per consolidar un nou esdeveniment cultural a la ciutat
La primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català de Manresa neix amb la voluntat d'esdevenir una cita estable dins el calendari cultural de la ciutat. La implicació institucional, educativa i cultural que hi ha al darrere i la suma d'agents vinculats al món del llibre i de l'educació reforcen aquesta voluntat de continuïtat.
La iniciativa busca no només generar un espai festiu al voltant del llibre, sinó també reforçar la presència de la literatura infantil i juvenil en català i consolidar una xarxa de treball entre professionals, entitats i institucions que treballen en la promoció lectora.