Edicions FUB publica «Just quan despertava», el relat inèdit de Josep Maria Aloy sobre joves en risc

Edicions FUB ha publicat aquest mes d'octubre Just quan despertava, un relat inèdit de Josep Maria Aloy que combina literatura i testimoni vital. La novel·la, inspirada en la seva experiència com a educador en medi obert i en el cas real d'un jove en risc d'exclusió, va merèixer el Premi Serra Moret l'any 1991. La publicació esdevé un homenatge a la seva figura, tant en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil com en el de l'educació social.
Un relat sobre fragilitat adolescent i acompanyament educatiu
El llibre té com a protagonista en Queni, un adolescent marcat per un entorn familiar i social complex. A través de la relació amb el seu educador, Aloy construeix una crònica honesta i colpidora sobre la fragilitat adolescent i el paper de l'acompanyament educatiu com a eina de transformació. La narració ofereix un retrat cru de la marginació i la pobresa, alhora que destaca la tasca dels professionals que intenten obrir camins d'esperança per als joves.
Testimoni d'una feina pionera
Els fets de Just quan despertava transcorren als anys vuitanta, coincidint amb la posada en marxa de la figura del delegat d'assistència al menor, una mesura alternativa a l'internament judicial. Per això, el llibre és també un testimoni en primera persona del naixement d'una feina pionera, que buscava establir vincles de confiança amb adolescents en risc. El relat serveix per posar en valor l'educació social i reflexionar sobre les possibilitats i els límits de la pedagogia en contextos adversos.
Una presentació carregada d'emotivitat
El Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy es va omplir en la presentació del llibre, amb la presència de la família del protagonista real de la història. L'acte va comptar amb intervencions de persones vinculades a la trajectòria professional i literària d'Aloy, que van subratllar la vàlua testimonial del text i la seva vigència en l'actualitat.
Sílvia Mas, directora general adjunta i coordinadora de la Comissió Aloy, va remarcar que el Departament de Justícia ha volgut implicar-se en la publicació pel seu valor històric i pedagògic. El llibre es presentarà novament el 4 de novembre al Centre d'Estudis Jurídics, en el marc d'una taula rodona sobre el rol dels educadors socials.
Marta Luna, amiga personal i col·laboradora d'Aloy, va destacar la seva faceta com a animador cultural i divulgador de literatura infantil de qualitat. Per la seva banda, Montserrat Mestres, que hi va treballar com a assistent social, va descriure el llibre com un relat "preciós i respectuós" i va remarcar-ne cinc valors: el retrat cru de la realitat juvenil, el coneixement dels joves, la descripció del rol del delegat de menors, la importància del treball en equip i la crítica als sistemes de benestar quan no funcionen.
L'alcalde de Manresa i fill de l'autor, Marc Aloy, va cloure l'acte amb unes paraules de gratitud i reconeixement a la tasca del seu pare, definint el llibre com un relat "bonic i dolorós" i un homenatge als joves i als professionals que els acompanyen. L'acte va finalitzar amb la interpretació musicada del poema Ara és demà, de Miquel Martí i Pol, a càrrec de Jo Jet i Maria Ribot.
Un llegat que continua viu
La publicació de Just quan despertava s'emmarca en el compromís d'UManresa i de la Fundació Universitària del Bages amb la preservació i difusió del llegat de Josep Maria Aloy. La cessió del seu fons personal va permetre la creació del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil que porta el seu nom, amb la missió de donar continuïtat a la seva feina de promoció i dignificació de la literatura infantil i juvenil en català.
Josep Maria Aloy, entre la literatura i l'educació
Josep Maria Aloy (Manresa, 1948–2020) va ser mestre, tècnic de Justícia Juvenil i, sobretot, un dels grans divulgadors de la literatura infantil i juvenil catalana. Autor de narrativa i poesia per a infants, va dedicar gran part de la seva trajectòria a difondre i estudiar l'obra de figures com Josep Vallverdú i Joana Raspall. També va deixar obres de referència com Et diran que llegeixis, Bernat. Mig segle de literatura catalana per a joves (1960-2010).