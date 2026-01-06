Els Reis d'Orient arriben a Santpedor amb una cavalcada renovada

Els Reis d'Orient han arribat aquest dilluns a Santpedor en una nit màgica que, tot i el fred intens i la nevada del matí, no ha impedit que molts santpedorencs sortissin al carrer per rebre'ls amb il·lusió. La cavalcada ha incorporat diverses novetats que han enriquit el seguici i han reforçat l'ambient festiu.
Noves danses i un recorregut sonoritzat
Enguany, la cavalcada ha estrenat noves danses i coreografies gràcies a la col·laboració de l'Escola de Dansa de Castellnou, que ha aportat dinamisme i color al pas de Ses Majestats. Una altra de les novetats ha estat la sonorització del recorregut, que ha permès seguir millor l'acte i ha donat més presència musical a tot el trajecte.
Benvinguda amb campanes i batucada
Les campaneres de Santpedor han repicat les campanes de l'església de Sant Pere d'Or per donar la benvinguda als Reis d'Orient Melcior, Gaspar i Baltasar. El seguici ha entrat a la plaça a ritme de Batukad'Or, la batucada de Santpedor, que també ha acompanyat l'arribada a Cal Llovet.
La clau màgica i una cavalcada molt seguida
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha lliurat als Reis la clau màgica perquè puguin deixar els regals a les cases del poble. Tot seguit, molts veïns han continuat el recorregut per recollir caramels i saludar patges, àngels i Reis, tancant una nit viscuda amb entusiasme malgrat les baixes temperatures.