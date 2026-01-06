Súria rep amb il·lusió els Reis d'Orient en una Cavalcada espectacular i vistosa

La il·lusió de la Cavalcada ha tornat a omplir el centre urbà de Súria, amb la presència de nombroses persones que han saludat el pas dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar. La nevada matinal d'aquest dilluns no ha afectat les previsions del recorregut entre la plaça de Sant Joan i l'Església Parroquial de Sant Cristòfol.
Enguany, la Cavalcada ha consolidat el format innovador que es va estrenar l'any passat, destacant per l'espectacularitat i vistositat de les carrosses i els personatges que han acompanyat el seguici: el Patge Reial, el Carboneta, la Pirata de Terraendins, la Maquinista del Tren dels Regals, la Caça-xumets, la Contacontes i els grups d'acompanyament musical.
L'inici de la Cavalcada ha tingut lloc amb l'arribada de la Contacontes a la plaça de Sant Joan i el pas de l'Estel d'Orient. Com és habitual, els carrers del centre de la vila eren plens al pas de les carrosses i dels Reis d'Orient.
L'acte institucional de benvinguda ha tingut lloc davant l'entrada de l'Església, on els Reis d'Orient han estat rebuts per l'alcalde Albert Coberó i altres membres de la Corporació Municipal. L'alcalde Albert Coberó ha explicat als Reis d'Orient que "Súria us esperava amb els braços oberts" i plena d'alegria en aquesta nit màgica. El batlle surienc ha demanat per a la vila "un any ple d'encerts, pau, solidaritat i convivència", i ha desitjat que Ses Majestats portin "il·lusió, màgia i regals" a tothom.
Ses Majestats han agraït l'acollida de Súria "per rebre'ns tan bé", després d'un any d'espera per tornar amb els infants de la vila. Posteriorment, l'alcalde de Súria ha lliurat als Reis la clau màgica que obre totes les llars de la vila per fer possible el repartiment dels regals amb l'ajut dels personatges de la Cavalcada.
La Cavalcada ha acabat amb la tradicional recepció de Ses Majestats als infants de Súria, que ha tingut lloc a l'interior de l'Església. A l'entorn del temple s'ha ofert coca i xocolata a les persones assistents.
L'organització de la Cavalcada ha anat a càrrec del Foment Cultural, amb el suport de l'Ajuntament de Súria i la col·laboració de Remosa, Guilà, Altatxu, Exland, Milar Reguant Agut, Colla Castellera Salats, Centre Excursionista, Anna Fàbrega i l'emissora municipal Ràdio Súria.
La celebració de la Cavalcada marca la darrera etapa dels actes nadalencs a Súria, que s'han desenvolupat en les darreres setmanes. L'agenda nadalenca es clourà amb la darrera representació d'Els Pastorets de Súria (dimarts 6 de gener a les 18.00 h) i el sorteig de la campanya comercial de Nadal i Reis, previst per al dissabte 10 de gener.