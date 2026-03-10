El Baxi Manresa se centra en el bàsquet i oblida el conflicte al Pròxim Orient

El Baxi Manresa jugarà contra el Turk Telekom (dimecres, 18.00h. Esport3) un caixa o faixa a l'Eurocup. El format de la ronda de vuitens de final és molt simple. Es disputa un sol partit a la pista del millor classificat. A la fase regular, els bagencs van ser cinquens del seu grup mentre que els turcs van quedar quarts. Aquesta classificació implica que el Baxi Manresa s'ha de desplaçar a l'Ankara Spor Salonu de la capital turca i guanyar-se el pas a la següent ronda en pista contrària. En cas de triomf, la ronda de quarts també seria fora de casa. En aquest cas davant el Hapoel de Jerusalem. Aquest cop, el conjunt manresà no hauria de viatjar a Israel ja que amb el conflicte bèl·lic que hi ha al Pròxim Orient els equips de la zona com el Hapoel s'han hagut d'exiliar. El conjunt hebreu disputarà els seus partits a Sofia.
Diego Ocampo ja va anunciar que Dani Pérez i Louis Olinde serien baixa contra el Turk Telekom. El base està en la fase final de la seva última lesió i un cop tingui l'alta mèdica se sotmetrà a una preparació per reincorporar-se a l'equip. Louis Olinde millora dia a dia del seu traumatisme però la cautela segueix sent la tònica dominant. Des del Baxi Manresa no es correrà cap risc amb l'alemany que no tornarà a la disciplina del grup fins que no estigui recuperat del tot. Gerard Fernández s'afegeix a la llista de baixes per culpa d'una lesió al quadríceps i al seu lloc viatjarà Max Gaspà. Retin Obasohan millora cada dia de la seva lesió al canell.
L'eliminatòria entre el Baxi Manresa i el Turk Telekom ve marcada pels problemes de seguretat i les restriccions a l'espai aeri. Des de l'Eurolliga han assegurat als bagencs que viatjar a Turquia no ha de comportar cap problema. Diego Ocampo s'agafa a aquesta promesa i prefereix concentrar-se en la part competitiva. La victòria del passat dissabte contra la Laguna Tenerife aporta una dosi d'il·lusió abans d'afrontar un partit d'aquesta transcendència.
En aquesta ocasió, l'eliminatòria a partit únic dels vuitens de final de l'Eurocup "no és un partit més. Però sí que l'afrontarem amb el nostre estil", explica Ocampo. Aquest caràcter especial transforma el partit "en un repte per donar un pas endavant com a equip. I tots, jugadors, entrenadors, fisios... hem de veure què podem fer per ajudar l'equip".
Álex Reyes afronta el repte amb il·lusió però amb la mateixa mentalitat i la mateixa preració que la resta de partits. L'aler coincideix amb el seu entrenador per l'oportunitat que concedeix l'eliminatòria de vuitens de final al club "per poder seguir creixent". L'extremeny admet que el tipus de viatge no és el més agradable però prefereix centrar-se en la vessant esportiva.
El Turk Telekom va quedar quart classificat a la primera fase amb dotze victòries. Això és una més de les que va aconseguir el Baxi Manresa en el seu grup. A la lliga del seu país ocupa la cinquena posició després del triomf d'aquest cap de setmana a la pista del Galatasarai (90-93) amb el lideratge anotador de Michael Jaden Devoe amb 18 punts
El Turk Telekom és una dels millors equips defensius de la lliga turca. I la millor defensa de l'Eurocup. Les claus són el gran desplegament físic de jugadors que son molt grans i la prepració tàctica que alterna moltes variants defensives. Igualar el desplegament físic dels turcs serà important per a les opcions del Baxi Manresa. Ocampo encara hi afegeix que "no ens hem de preocupar del què ells facin. Hem de pensar menys i jugar més".
Baxi Manresa i Turk Telekom ja es van veure les cares a la fase de grups de la Basketball Champions League la temporada 2019-20. Al Nou Congost, els bagencs es van imposar per un ajustat 80-75 mentre que a Turquia es van imposar els otomans per 78-72. Però d'aquest segon partit el més recordat no és el resultat sinó les circumstàncies amb què els bagencs van afrontar el partit. Diversos jugadors van ser baixa per malaltia i la plantilla va quedar reduïda a només set jugadors. D'aquella plantilla només Dani Pérez segueix a l'equip. Però el base esta lesionat i no viatjarà a Ankara.
Milivoje Jovcic (Sèrbia), Saso Petek (Eslovènia) i Vassilis Pitsilkas (Grècia) arbitraran el partit.