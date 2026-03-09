El CPA Manresa, subcampió a l'Open Catalunya de Xous Formació

El grup de xou petit del CPA Manresa es va proclamar subcampió a l'Open Catalunya de Xous Formació de patinatge artístic sobre rodes disputat el 22 de febrer a Vic. El conjunt manresà va aconseguir la segona posició amb la coreografia Clockmaker, un resultat que confirma la progressió de l'equip en el seu tercer any de competició formativa i que li dona també el bitllet per al Campionat de Catalunya.
Una coreografia inspirada en la lluita contra el temps
La formació del CPA Manresa va presentar un exercici treballat des de l'inici de la temporada que combina exigència tècnica i intensitat interpretativa. La proposta escènica girava al voltant de la figura d'un rellotger i la lluita contra el pas del temps: els engranatges es posen en marxa, el ritme s'accelera i el tic-tac del rellotge guia el desenvolupament d'un programa que destacava per la sincronització del grup, la precisió de les figures i la coherència coreogràfica.
L'equip estava format per les patinadores Aina Bonet, Mar Solà, Jana Solà, Lucia Azpeleta, Berta Vilalta, Itzel Gómez, Ona Palà, Valeria Guerrero i Rosa Llovet, sota la direcció dels entrenadors i coreògrafs Aina Vilardell i Yeray Chaves.
Classificació per al Campionat de Catalunya
El resultat té encara més mèrit si es tenen en compte les condicions d'entrenament del grup, que prepara habitualment els seus programes en pistes exteriors com la de la Font dels Capellans. Aquesta instal·lació no es troba actualment en les millors condicions i, a més, les pluges de les últimes setmanes han obligat a suspendre diversos entrenaments.
Malgrat aquestes dificultats, el conjunt manresà va aconseguir una segona posició que li permet classificar-se per al Campionat de Catalunya de Xous, que es disputarà els dies 4 i 5 de juliol a Reus, on el club buscarà defensar la coreografia al màxim nivell.