Mig miler de persones es manifesten a Manresa pel 8-M malgrat la pluja persistent

Mig miler de persones s'han manifestat aquest diumenge a Manresa amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora en una mobilització convocada pel Comitè 8‑M de Manresa. La marxa, marcada per la pluja persistent i per la coincidència amb diumenge, ha recorregut el centre de la ciutat amb diverses accions reivindicatives. Durant el trajecte, tres manifestants han trencat la vidriera del local de Junts al passeig de la República i hi han fet pintades, en l'acte més tens de la jornada.
Una manifestació sota la pluja amb menys participació que altres anys
La mobilització ha arrencat davant de l'Institut Lluís de Peguera, a la plaça Espanya, un punt de sortida diferent de l'habitual -tradicionalment començava a la Ben Plantada-, però amb el recorregut habitual fins a la plaça Major. La marxa ha baixat pel passeig Pere III fins a plaça Sant Domènec i posteriorment ha continuat fins a la plana de l'Om, abans d'acabar davant l'Ajuntament.
La pluja persistent durant bona part de la tarda ha obligat els manifestants a seguir el recorregut amb paraigües i impermeables. La coincidència amb diumenge i les condicions meteorològiques han condicionat la participació, que ha estat inferior a la d'altres anys. En convocatòries recents al voltant del 8-M s'havien arribat a reunir milers de persones a la capital del Bages.
Tot i això, el mig miler d'assistents ha mantingut l'ambient reivindicatiu durant tota la marxa, amb pancartes, fum lila i consignes feministes corejades de manera constant.
La manifestació ha estat seguida de lluny per agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, que no hi han intervingut en cap moment. Quan la marxa s'ha dirigit pel passeig de la República s'ha format un cordó policial amb ARRO per evitar que la marxa es dirigís cap als jutjats.
Accions simbòliques durant el recorregut
Al llarg del recorregut s'han fet diverses parades amb accions simbòliques. Una de les més visibles ha estat sota el porxo de l'església de Crist Rei, on s'han penjat cap per avall tres ninots amb les cares de l'expresident valencià Carlos Mazón, del president dels Estats Units d'Amèrica Donald Trump i del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. L'acció s'ha fet entre pots de fum de color lila, un dels símbols habituals de les mobilitzacions feministes.
La marxa també s'ha aturat davant de l'oficina principal del BBVA a la ciutat, on s'han fet pintades reivindicatives relacionades amb la precarietat laboral i el sistema econòmic.
L'incident més destacat s'ha produït poc després de la plana de l'Om, quan tres manifestants han esberlat la vidriera del local de Junts i hi han fet pintades amb el missatge Junts i AC = Escòria. L'acció ha estat ràpida i la marxa ha continuat immediatament el seu recorregut.
Consignes feministes i antifeixistes
Durant tota la manifestació s'han corejat proclames que combinaven reivindicacions feministes amb un discurs anticapitalista i antifeixista, en línia amb la línia política del col·lectiu convocant. Entre les consignes més repetides hi havia frases com "Estem fins als ovaris de contractes precaris!", "No és un cas aïllat, és el patriarcat!", "Manresa serà la tomba del feixisme!" o "Contra el feixisme reaccionari, feminisme revolucionari!". Aquest últim lema també figurava a la pancarta de capçalera de la manifestació i ha marcat el to polític de la convocatòria.
El Comitè 8‑M de Manresa, format per col·lectius del moviment anticapitalista local, ha situat el feminisme com una eina de confrontació amb l'auge de discursos reaccionaris i amb el sistema econòmic actual.
Final amb foguera a la plaça Major
La manifestació ha finalitzat a la plaça Major, on s'ha celebrat l'acte final amb la tradicional foguera feminista. En aquesta ocasió, la foguera s'ha centrat simbòlicament en la lluita contra el feixisme. Els participants han pogut llençar-hi papers amb desitjos, reivindicacions o missatges vinculats a les demandes del moviment feminista.
Aquest ritual s'ha convertit en un dels moments habituals de la mobilització manresana del 8-M, que cada any conclou amb aquesta acció col·lectiva.
Feminisme anticapitalista i denúncia del context polític
El posicionament polític de la convocatòria s'ha situat clarament en el marc del feminisme anticapitalista. Les activistes defensen que la lluita feminista no es pot desvincular de la crítica al sistema econòmic i a altres formes d'opressió. La superació de les desigualtats de gènere està estretament vinculada a la transformació de les estructures econòmiques i socials que sostenen la precarietat i les desigualtats.
En aquest sentit, el moviment també ha assenyalat un context internacional marcat per l'avenç de l'extrema dreta i per conflictes globals que tenen conseqüències directes sobre les dones i les classes populars. La mobilització també ha inclòs referències a qüestions com la precarietat laboral, el racisme, el colonialisme o els conflictes armats internacionals.
Una convocatòria consolidada a la ciutat
Malgrat la menor assistència respecte a altres anys, la manifestació del 8-M continua sent una de les mobilitzacions socials més consolidades del calendari reivindicatiu de la ciutat.
A Manresa, la convocatòria acostuma a reunir milers de persones quan coincideix amb dies laborables o amb condicions meteorològiques favorables. Enguany, però, la pluja persistent i el fet de celebrar-se en diumenge han condicionat la participació. Tot i això, les organitzadores han mantingut el format habitual de la marxa, amb recorregut pel centre, accions simbòliques i un acte final a la plaça Major.